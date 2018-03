Leto dni po sprožitvi postopka ločitve od EU-ja Theresa May za enotnost države

Od referenduma minevata skoraj dve leti

29. marec 2018 ob 15:08

London - MMC RTV SLO, STA

Britanska premierka Theresa May se je na obletnico sprožitve postopka ločitve od EU-ja odpravila na turnejo po Veliki Britaniji, med katero si prizadeva doseči enotnost države.

Velika Britanija naj bi se od Unije dokončno ločila čez eno leto. Premierka podporo svoji strategiji izstopa iz EU-ja (brexit) išče tako na Škotskem kot Severnem Irskem, v Angliji in Walesu.

Pred začetkom enodnevne turneje je dejala, da bo obiskala vse dele države, da bi od ljudi slišala, kaj jim pomeni brexit, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po obisku tekstilne tovarne v Ayrshiru na jugozahodu Škotske se je odpravila v Newcastle na severovzhodu Anglije, kjer ima predvideno srečanje s skupino staršev in otrok. Naslednja postaja je bila Severna Irska, kjer se je ustavila na kosilu s kmeti v bližini Belfasta, nato se bo srečala s podjetniki v Barryju v Walesu, ob vrnitvi v London pa ima predviden še sestanek s skupino Poljakov.

"Odločena sem, da bomo ob odhodu iz EU-ja in v prihodnjih letih okrepili vezi, ki nas povezujejo," je dejala in dodala, da ima "absolutno odgovornost ščititi celovitost Združenega kraljestva kot celote".

"S tem, ko bomo prevzeli nadzor nad svojo zakonodajo, mejami in denarjem ter izkoristili priložnosti, ki jih prinaša brexit, bo Združeno kraljestvo uspevalo kot močna, enotna država, ki bo delovala za vse, ne glede na to, ali ste glasovali za odhod ali obstanek," je še napovedala konservativna premierka.

Škotska in Severna Irska proti brexitu

Na referendumu je 23. junija 2016 52 odstotkov volivcev glasovalo za izstop Velike Britanije iz EU-ja. Brexit je podprla večina volivcev v Angliji in v Walesu, medtem ko jih je na Škotskem in Severnem Irskem večina glasovala proti.

B. V.