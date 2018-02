London in Bruselj na nasprotnih bregovih glede pravic državljanov EU-ja

Evroskeptiki med konservativci pritiskajo na Mayevo

1. februar 2018 ob 17:07

London - MMC RTV SLO, STA

Za britansko premierko Thereso May ni sprejemljivo, da bi imeli državljani EU-ja, ki bi prišli v Veliko Britanijo v prehodnem obdobju po brexitu od marca 2019 dalje, enake pravice kot tisti, ki so se preselili prej.

Prehodno obdobje po izstopu Velike Britanije iz Evropske unije naj bi trajalo 21 mesecev, in sicer od marca prihodnje leto do konca leta 2020, ko bo predvidoma sprejet sporazum o novem partnerstvu.

Na zasedanju zunanjih ministrov 27 držav članic EU-ja prejšnji teden v Bruslju so bila potrjena izhodišča za nadaljnja pogajanja o brexitu, ki so osredotočena na prehodno obdobje.

Tako naj bi v prehodnem obdobju Britanci ostali del enotnega trga in carinske unije, v zameno pa bodo morali spoštovati vsa evropska pravila, čeprav pravice do odločanja v EU-ju ne bodo imeli več.

Po pisanju britanskega časopisa Financial Times je bila Mayeva osupla nad zahtevo ministrov, da morajo biti tudi državljanom EU-ja, ki bodo na Otok prišli po brexitu, do konca leta 2020 zagotovljene vse pravice državljanov, vključno s časovno neomejeno pravico do bivališča, dostopom do izobraževanja, pravico do izplačila otroških dodatkov za otroke v tujini in drugimi pravicami do socialnega varstva.

Po nekaterih ocenah naj bi se v Veliko Britanijo do konca leta 2020 preselilo še več kot milijon državljanov EU-ja.

Mayeva naj bi bila pod vse večjimi pritiski evroskeptikov v njeni konservativni stranki, ki menijo, da država ne bi smela privoliti v podrejen oziroma vazalen status.

Priseljenci bodo vedeli, kam prihajajo

Med obiskom na Kitajskem je britanska premierka dejala, da imajo tisti, ki v Veliko Britanijo pridejo še v času članstva v EU-ju, po njenem mnenju upravičeno "določena pričakovanja" in jim je treba zagotoviti vse pravice.

Vendar pa to ne velja nujno tudi za tiste, ki bodo na Otok prispeli po marcu 2019, in zanje bo to "drugače, saj bodo prihajali v Veliko Britanijo, za katero bodo vedeli, da ni več članica EU-ja".

Glavni pogajalec Evropskega parlamenta za brexit Guy Verhofstadt je dejal, da pravice državljanov EU-ja v prehodnem obdobju ne morejo biti predmet pogajanj. "Ne bomo pristali, da bi obstajala dva različna sklopa pravic za državljane EU (...) Če naj tranzicija uspe, mora pomeniti nadaljevanje obstoječega pravnega reda EU-ja brez izjem," je dejal.

G. V.