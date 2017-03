Lordska zbornica potrdila novo dopolnitev zakona o brexitu

Spodnji dom bo verjetno zavrnil obe dopolnili lordske zbornice

7. marec 2017 ob 23:56

London - MMC RTV SLO/STA

Zgornji dom britanskega parlamenta, lordska zbornica, je v tretjem branju zakona o brexitu glasovala za dopolnilo, da morata oba domova parlamenta potrditi dogovor o izstopu iz EU-ja, preden začne veljati.

Zaradi več dopolnil mora o zakonu ponovno glasovati tudi spodnji dom parlamenta.

Predlog zakona o brexitu, ki ima le dva člena, poziva parlament, naj da premierki Theresi May pooblastilo, da po 50. členu lizbonske pogodbe objavi namero o izstopu Velike Britanije iz EU-ja. Lordi so že prejšnjo sredo zahtevali, da vlada v roku treh mesecev po sprožitvi 50. člena predstavi predloge, ki bi prebivalcem EU-ja in evropskega gospodarskega območja po brexitu zagotovili enake pravice v Veliki Britaniji, kot jih imajo sedaj.

Kdaj bo o zakonu znova glasoval spodnji dom parlamenta, še ni jasno, po pričakovanjih pa ne prej kot prihodnji teden. Temu bo sledilo novo glasovanje v zgornjem domu parlamenta, dokler oba domova ne bosta potrdila enakega besedila.

Zelo verjetno je, da bo spodnji dom obe dopolnili zavrnil, saj imajo konservativci v spodnjem domu večino, še piše AFP.

Šele ko bo zakon stopil v veljavo, bo lahko britanska vlada uradno sprožila pogajanja o izstopu iz EU-ja. Premierka Mayeva želi to storiti do konca marca. Za zdaj kaže, da bi bilo lahko to izvedljivo, čeprav je lordska zbornica zavlekla postopek.

Vlada je morala parlamentu predložiti zakon o brexitu, ker je vrhovno sodišče odločilo, da morajo začetek izstopa Velike Britanije iz unije odobriti poslanci. Vlada je sicer sprva želela parlament obiti, češ da ima sama ustrezno pristojnost.

B. R.