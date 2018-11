Madrid naj bi med drugim skrbel negativen vpliv Gibraltarja na špansko gospodarstvo, zlasti na Andaluzijo, kjer bodo na začetku decembra volitve. Gre torej predvsem za občutljivo notranjepolitično špansko vprašanje, tudi za bitko moči med sedanjo socialistično vlado in konservativci, ki so bili na oblasti pred tem. Foto: Reuters Španski premier Pedro Sanchez se ne bo odločil o udeležbi na vrhu, na katerem naj bi evropski voditelji podprli osnutek ločitvenega sporazuma z Združenim kraljestvom in sprejeli politično izjavo o prihodnjih odnosih, dokler ne bo videl zagotovila. Foto: Reuters VIDEO Španski zadržki glede brexita Dodaj v

Madrid se želi z Londonom pogajati o Gibraltarju, sicer bo zavrnil brexit

23. november 2018 ob 19:56

Bruselj - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA

Španija še pred nedeljskim vrhom EU-ja o brexitu zahteva pisno zagotovilo Bruslja, da bo imel Madrid veto na dogovor med EU-jem in Gibraltarjem, sicer ne bodo podprli brexita.

Španski državni sekretar za evropske zadeve Luis Marco Aguiriano Nalda je povedal, da se s tem strinja preostalih 26 članic EU-ja, Evropska komisija in tudi Združeno kraljestvo, a želi Madrid kljub temu pisno zagotovilo. "Španska vlada se želi gibraltarskega vprašanja lotiti pozitivno in konstruktivno. Toda pogajali se bomo izključno in samo z Londonom," je dejal španski premier Pedro Sanchez.

Nekdanjemu španskemu premierju Marianu Rajoyu je uspelo doseči, da je bilo v smernice za pogajanja o brexitu zapisano, da po izstopu Združenega kraljestva iz EU-ja noben dogovor med EU-jem in Združenim kraljestvom ne more veljati za Gibraltar brez dogovora med Španijo in Veliko Britanijo. Španski premier Pedro Sanchez je zdaj pod pritiski, naj si izbori podobna zagotovila tudi v samih dokumentih o brexitu.

Španija namreč nikoli ni prebolela, da je morala šest kvadratnih kilometrov ozemlja, kjer je Evropa najbližje Afriki pred 300 leti prepustiti Britancem. Ker niz evropskih pravil zdaj tam ne velja, ima Andaluzija gospodarsko škodo, pravijo v Madridu. Skrbi jih, da bi po brexitu Gibraltar postal davčni raj in da 10.000 Andaluzijcev ne bo moglo hoditi več tja na delo, je za TV Dnevnik iz Bruslja poročala Erika Štular.

Britanska premierka Theresa May je ponovila svoje stališče o britanski suverenosti nad Gibraltarjem: "Zelo smo jasni, da v pogajanjih zastopamo interese celotnega Združenega kraljestva, vključno z Gibraltarjem," je povedala v pogovoru za britanski BBC. V njenem uradu so že pred tem povedali, da izstopnega dogovora ne bodo znova odpirali: "Pri določanju prihodnjih odnosov bomo sodelovali z vladama Gibraltarja in Španije," so poudarili.

Deljene pristojnosti

Po ustavi iz leta 2006 se sicer to britansko čezmorsko ozemlje na jugu Iberskega polotoka samoupravlja, za določena področja, kot recimo zunanje zadeve, pa je pristojna britanska vlada. Suverenost nad ozemljem zahteva tudi Španija, a so prebivalci špansko suverenost zavrnili na referendumih leta 1967 in 2002. Prav tako je bila zavrnjena ideja o deljeni suverenosti.

Usoda Mayeve ni znana

Britanska premierka Theresa Mayeva ni želela povedati, ali bo odstopila ali ne, če bo britanski parlament zavrnil izstopni dogovor in politično izjavo o prihodnjih odnosih. "Tu ne gre zame ... Osredotočena sem na to, da zagotovimo ta dogovor," je poudarila. "Če dogovor ne bo sprejet, se bomo vrnili na začetek. Končali bomo še z večjo razdeljenostjo in negotovostjo," je zatrdila.

K. Št.