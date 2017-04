Madžarska beli glavo Evropski komisiji, ki razmišlja o sankcijah

Madžarski parlament sprejel sporni visokošolski zakon

12. april 2017 ob 20:10

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropska komisija je zaskrbljena zaradi razmer na Madžarskem, je dejal podpredsednik komisije Frans Timmermans. Do konca meseca nameravajo podrobneje preučiti razmere in se nato odločiti o morebitni uvedbi pravnih postopkov proti Madžarski. Med drugim so zaskrbljeni tudi zaradi visokošolskega zakona.

Nedavni dogodki na Madžarskem so sprožili pomisleke o skladnosti z zakonodajo EU-ja in skupnimi vrednotami, na katerih temelji Unija. Splošno stanje na Madžarskem je razlog za zaskrbljenost, zato bo komisija začela politični dialog z madžarskimi organi, drugimi državami članicami in Evropskim parlamentom, so sporočili iz Bruslja.

Med drugim so komisarji zaskrbljeni zaradi madžarskega visokošolskega zakona, ki naj bi privedel do zaprtja zasebne ameriške Srednjeevropske univerze (CEU) milijarderja Georgea Sorosa. Timmermans je danes zagovarjal CEU in dejal, da bi moral delovati še naprej. Podobno je že na začetku tedna dejal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Stroge omejitve za tuje univerze

Madžarski parlament je prejšnji teden sprejel nov visokošolski zakon, ki ga je že podpisal madžarski predsednik Janos Ader. Nova pravila uvajajo stroge omejitve za tuje univerze. Tiste, ki niso iz EU-ja, ne bodo mogle več podeljevati madžarskih diplom brez dogovora med vladama držav. Pogoj bo tudi delovanje tovrstnih neevropskih univerz v njihovi matični državi. Gre za pogoj, ki ga Soroseva univerza, registrirana v ZDA, ne izpolnjuje, saj nima kampusa v ZDA.

Komisija je zaskrbljena tudi zaradi drugega političnega razvoja v državi, na primer predloga zakona o tujem financiranju nevladnih organizacij in pravnih vprašanjih s področja azila in nediskriminacije. Za EU je sporna tudi kampanja Ustavimo Bruselj. Kritiki se bojijo, da želi madžarski premier Viktor Orban z zakonom o tujem financiranju nevladnih organizacij stigmatizirati organizacije in njihove člane. Pri vprašanjih s področja azila pa je sporno samodejno pridržanje vse prosilcev za azil.

Timmermans pa je dodal, da komisija v primeru Madžarske ne vidi sistemskega ogrožanja pravne države v nasprotju s Poljsko. Ali bodo proti Madžarski uvedli pravne postopke, pa bo znano šele konec meseca.

Madžari pripravljeni razpravljati, ampak ...

Madžarska vlada je v odzivu sporočila, da je pripravljena razpravljati, vendar pri vprašanju migracij ne namerava popustiti niti za ped. Budimpešta se je pripravljena pogovarjati tudi o visokem šolstvu in vztraja, da za vse univerze veljajo enaka pravila. "Če Sorosevo univerzo vodijo dobro nameni, bo lahko rešila težavo," so poudarili.

Vlada je še sporočila, da predlog zakona o financiranju nevladnih organizacij iz tujine podpira, ker so organizacije, ki dejavno podpirajo priseljevanje, financirane iz tujine. Ob tem dodajajo, da se predlog zakona zgleduje po ameriškem zakonu o registraciji tujih organizacij, vendar ni tako strog.

K. S.