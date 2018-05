Madžarska ostro zavrnila "izsiljevanje" Bruslja glede sredstev

3. maj 2018 ob 18:10

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Madžarska se je jezno odzvala, potem ko je Evropska komisija predlagala krčenje razvojnih sredstev državam, ki naj bi spodkopavale vladavino prava, češ da se ne bo uklonila "izsiljevanju".



Evropska komisija je v sredo predlagala skupni proračun za obdobje med letoma 2021 in 2027, kar bi lahko Madžarsko in Poljsko, dve največji prejemnici EU-pomoči, stalo na milijone evrov. Evropska sredstva so v zadnjih letih pomenila veliko gonilo za madžarsko gospodarstvo, ki je lani zraslo za 4 odstotke, največ v zadnjih treh letih.

Komisija ni navedla, kolikšen del teh sredstev je ogrožen, sporočili so samo, da bodo vsakršni ukrepi sorazmerni glede na grožnjo, ki ga dejanja posamezne države predstavljajo vladavini prava.

"V Evropski uniji obstajajo dogovori, ki jasno navajajo pravice in obveznosti članic EU-ja," je na novinarski konferenci povedal madžarski zunanji minister Peter Szijjarto. "Kar se tiče izplačila evropskih sredstev, ki naj bi se glede na dogovore razdelila med države, se ne strinjamo z nobenim predlogom, ki bi odprl možnost izsiljevanja kogar koli."

Evropska komisija obtožuje desničarsko vlado madžarskega premierja Viktorja Orbana rušenja neodvisnosti sodišč in omejevanja svobode medijev.

"Zahod si je pri nas napolnil žepe"

Evropski urad proti goljufijam OLAF preiskuje tudi projekte, ki jih izvaja podjetje, svojčas v lasti Orbanovega zeta. Kritiki Orbanu očitajo, da je prav on kriv, da se je Madžarska tako dvignila na seznamu najbolj skorumpiranih držav sveta. Orban je bil prejšnji mesec več kot prepričljivo ponovno izvoljen, predvolilno kampanjo pa je zaznamovala njegova ostra protipriseljenska retorika.

Szijjarto, ki bo tudi v novem kabinetu ostal Orbanov zunanji minister, je zavrnil stališče, da so evropska sredstva "humanitarna pomoč" za Srednjo Evropo. Nobena subjektivna merila ne bi smeli vplivati na to, kako so izplačana, je poudaril.

"Odprli smo naše trge, zahodnoevropska podjetja pa so si bogato napolnile žepe na trgih Srednje Evrope," je povedal. "To ni enosmerna ulica, pri kateri bi bili tisti na Zahodu dobri fantje in nam namenili nekaj evropskih sredstev. To je dvosmerna ulica in vsi se morajo držati svojih zavez."

K. S.