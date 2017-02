Marine Le Pen noče vrniti 300.000 evrov

Marine Le Pen je sprožila postopek na sodišču

1. februar 2017 ob 10:12,

zadnji poseg: 1. februar 2017 ob 11:58

Bruselj, Pariz - MMC RTV SLO

Potekel je rok, ki ga je postavil Evropski parlament, do katerega bi morala francoska skrajnodesničarska voditeljica Marine Le Pen vrniti 300.000 evrov. Parlament ji očita neustrezno porabo sredstev.

Francoska kandidatka skrajne desnice za predsednico Francije in poslanka v Evropskem parlamentu je imela čas do polnoči danes, da vrne denar, a je dejala, da nima nikakršnega namena tega storiti, češ da je žrtev politično motiviranega pregona, poroča BBC.

Evropski urad za boj proti goljufijam Olaf je ugotovil, da je Marine Le Pen porabljala evropski denar za plače asistentov za sodelavca njene stranke Nacionalna fronta Thierryja Legierja in Catherine Griset, sicer njene tesne prijateljice, ki sta delala za stranko v Franciji. Sredstva so bila namreč pogojevana s tem, da bi asistenta večino delovnega časa preživela v Bruslju ali Strasbourgu, kjer sta obe poslopji Evropskega parlamenta, ne pa v Parizu. Evropski parlament je zato zahtevala, naj evropska poslanka parlamentu do 31. januarja vrne 300.000 evrov, do konca februarja pa še skoraj 42.000 evrov.

"Ne bom popustila pred pregonom, enostransko odločitvijo, ki so jo sprejeli politični nasprotniki ... brez dokaza in čakanja na sodbo sodišča v zadevi, ki sem jo sprožila," je Marine Le Pen za Reuters dejala v torek.

Ker denarja ni vrnila, ji parlament grozi z zadržanjem polovice njene plače za položaj evropske poslanke in izgubo drugih sredstev.

Hči po poteh očeta

Podobne težave je imel že oče Marine Le Pen Jean-Marie Le Pen. Tudi od njega je Evropski parlament zahteval povračilo 320.000 evrov, ki bi naj jih porabil za napačno zaposlovanje sodelavcev. Ker Le Pen ni plačal, je Evropski parlament leta 2016 zadržal del njegovih prihodkov.

Marine Le Pen je ena od najvidnejših kandidatk pred predsedniškimi volitvami, ki bodo aprila in maja. Po anketah ji bo uspelo priti v drugi krog, kjer pa naj bi se soočila s konservativnim kandidatom Françoisom Fillonom ali sredinskim kandidatom Emmanuelom Macronom.

B. V.