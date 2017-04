Mayeva Tusku: O suverenosti Gibraltarja ne bomo razpravljali

Voditelja bosta ostala v tesnem stiku

6. april 2017 ob 19:27

London - MMC RTV SLO/Reuters

Britanska premierka Theresa May je prvič po začetku procesa britanskega izstopa iz Evropske unije gostila predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska. Strinjala sta se, da je pred začetkom pogajanj treba umiriti strasti, še posebej o vprašanjih, kot je status Gibraltarja.

Mayeva je predsedniku Evropske skupnosti povedala, da se Velika Britanija v procesu pogajanj o izstopu ne bo pogajala o suverenosti Gibraltarja.

Prihodnost britanske eksklave na jugu Pirenejskega polotoka je postala prva razvpita tema v pogajanjih, potem ko je v osnutku stališč EU-ja zapisano, da mora biti uvedba kakršnega koli trgovinskega sporazuma med EU-jem in Veliko Britanijo, ki se tiče Gibraltarja, prej usklajena med Španijo in Veliko Britanijo. S tem bi Španija dobila možnost veta glede vsakega sporazuma o odnosu Gibraltarja z Unijo.

Mayeva je po srečanju dejala, da se Velika Britanija veseli začetka formalnih pogajanj z Evropsko unijo, ki se bodo začela, potem ko bo sedemindvajseterica uskladila svoje smernice.

"Premierka je jasno poudarila, da se, kar se tiče Gibraltarja, stališče Velike Britanije ni spremenilo: London si bo prizadeval za najboljši možni sporazum za Gibraltar po odhodu Velike Britanije iz EU-ja, pogajanj o suverenosti Gibraltarja pa ne bo brez podpore njegovih prebivalcev," je v izjavi za javnost zapisal premierkin kabinet.

Prebivalci Gibraltarja so glasovali proti izstopu

Prebivalci Gibraltarja so na referendumu leta 2002 zavrnili možnost, da bi Velika Britanija delila suverenost s Španijo v razmerju 99:1, toda na lanskem junijskem referendumu o brexitu so z veliko večino glasovali za obstanek v EU-ju.

Kot so še sporočili z Downing Streeta, sta se Tusk in Mayeva med dveurnim pogovorom dogovorila, da bosta ostala v tesnem stiku in tako zagotovila konstruktiven pogajalski proces, napetosti, ki bi lahko izbruhnile, pa se bi zato čim hitreje pomirile.

K. T.