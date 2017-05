Med 10. in 30. majem v Italijo le z osebno izkaznico ali potnim listom

V Taormino bo prišel tudi Trump

8. maj 2017 ob 13:00

Rim - MMC RTV SLO

Italijanske oblasti bodo zaradi vrha držav članic na Siciliji med 10. in 30. majem začasno znova uvedle nadzor na notranjih schengenskih mejah. Policija opozarja, da bodo mogoči zastoji.

Kot so sporočili s slovenske policije, so bili ob uvedbi nadzora na notranjih mejah schengena obveščeni prek veleposlaništva. Mejni nadzor bodo italijanski varnostni organi izvajali na glavnih cestnih in železniških povezavah, pa tudi na drugih, manj prometnih povezavah in kmetijskih prehodnih mestih.

Voditelji držav članic skupine najrazvitejših držav G7 se bodo srečali 26. in 27. maja v Taormini. Tja bo prišel tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki bo tja v okviru prve turneje prišel iz Bruslja, kjer bo sodeloval na vrhu zasedanja Nata.

K. T.