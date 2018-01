Merklova in Macron za reformo evrskega območja

Francija čaka na novo nemško vlado

19. januar 2018 ob 19:12,

zadnji poseg: 19. januar 2018 ob 19:53

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemška kanclerka Angela Merkel sta na poznopopoldanskem sestanku v Parizu razpravljala o reformi evrskega območja in skupni predlog obeh držav napovedala v dveh mesecih.

"Nemčija in Francija lahko in morata prevzeti vodenje pri mnogih vprašanjih, ki zadevajo Evropo, zato razumem, da Francija pričakuje novo nemško vlado," je Merklova dejala na skupni novinarski konferenci.

Merklova je poudarila, da ne vidi velikih razlik med Macronovo ambiciozno vizijo Evrope ter vizijo, zapisano v osnutkih dozdajšnjih koalicijskih pogovorov v Nemčiji. Napovedala je, da optimistično pričakuje, da bodo socialdemokrati (SPD) ob koncu tedna na kongresu stranke potrdili začetek formalnih koalicijskih pogovorov.

Macron se sicer ni želel vmešati v notranjo politiko Nemčije, je pa ocenil, da so uvodna koalicijska pogajanja v Nemčiji pokazala "ambicijo za evropski projekt".



Merklova za enotno evropsko politiko

Evropa mora imeti skupno zunanjo politiko pri strateških vprašanjih, ustvariti mora svojo politiko razvoja in obrambe ter mora biti gospodarsko močna, je izpostavila Merklova in dodala, da lahko obe državi ustvarita hiter napredek pri vprašanjih skupne korporativne obdavčitvene strukture in bančne unije za evrsko območje.

55. obletnica elizejske pogodbe

Macron in Merklova sta se v Elizejski palači sestala pred ponedeljkovo slovesnostjo ob 55. obletnici podpisa elizejske pogodbe o prijateljstvu med Francijo in Nemčijo. Na dan obletnice pa bodo francoski in nemški poslanci pripravili novo resolucijo, ki naj bi še dodatno utrdila odnose med državama.

