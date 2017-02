Mogherinijeva v Washingtonu krepi odnose EU-ZDA

"Na obeh straneh interes za tesno sodelovanje"

10. februar 2017 ob 10:16

Washington

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini se je ob obisku ZDA najprej srečala z ameriškim državnim sekretarjem Rexom Tillersonom.

Mogherinijeva in Tillerson sta se posvetila obsežni razpravi o več temah, med drugim čezatlantskim odnosom, boju proti terorizmu, okrepitvi evropske obrambe, odnosom z Rusijo, iranskemu jedrskemu dogovoru in glavnim svetovnim krizam, od Ukrajine do Sirije.

Razpravljala sta o skupnem interesu za nadaljevanje sodelovanja med EU-jem in ZDA pri glavnih mednarodnih vprašanjih in se strinjala, da se bosta kmalu znova srečala. Mogherinijeva je Tillersona tudi povabila, naj na enem izmed srečanj čim prej nagovori zunanje ministre Unije, so sporočili iz Bruslja. Mogherinijeva je ob tem še dodala, da obstaja na obeh straneh interes za tesno sodelovanje.

Mogherinijeva bo do sobote na prvem obisku Washingtona po inavguraciji Donalda Trumpa. Na prvi dan obiska se je srečala tudi z več člani kongresa, s katerimi je prav tako razpravljala o dvostranskih odnosih in glavnih mednarodnih vprašanjih.

Kasneje je imela v Beli hiši na programu še srečanje s Trumpovim svetovalcem za nacionalno varnost Michaelom Flynnom ter s predsednikovim zetom in svetovalcem Jaredom Kushnerjem. Danes pa naj bi Mogherinijeva na Atlantskem svetu govorila o tem, kako lahko Evropska unija zgradi tesne odnose z novo ameriško administracijo.

T. K. B.