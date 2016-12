Moscovici miri: Italiji ne grozi bančna kriza

Komisar Pierre Moscovici je v izjavi za javnost miril, da imata EU in Italija mehanizme, ki bi preprečili krizo italijanskega bančnega sistema.

"V Italiji ni in ne bo bančne krize in ne bo evropske finančne krize, ki bi prišla iz Italije. Imamo zmožnosti za spoprijemanje z nastalim položajem in spoprijeli se bomo z njim tako na italijanski kot tudi na evropski ravni," je v pogovoru za francoski radio France Info dejal evropski komisar za gospodarstvo Moscovici.

Včeraj imenovani mandatar nove italijanske vlade Paolo Gentiloni se bo namreč moral nemudoma spopasti s sanacijo bank. Najslabše je v banki Monte dei Paschi iz Siene, ki ji je Evropska centralna banka naložila dokapitalizacijo za pet milijard evrov do konca leta, je za Radio Slovenija poročal Janko Petrovec.

Poletni obremenitveni testi ECB-ja so pokazali, da je omenjena banka takrat imela 45 milijard evrov bruto slabih terjatev, od tega skoraj 27 milijard takšnih, ki ne bodo nikoli odplačane. Italijanska vlada je sprva hotela rešiti izgubo z megalomansko davkoplačevalsko injekcijo, toda po bruseljskih pravilih bi morali svojo ceno najprej plačati delničarji in 40.000 lastnikov podrejenih obveznic, zato so scenarij spremenili. Slaba posojila naj bi za tretjino cene odkupil medbančni reševalni sklad, za posledično luknjo in dokapitalizacijo banke pa naj bi poskrbeli mednarodni vlagatelji, med njimi JP Morgan in Mediobanca.

Nov mandatar, novo upanje

Direktorji banke so se sinoči sestali v Milanu; Gentilonijevo mandatarsko imenovanje naj bi prineslo upanje, da jim bo uspelo še pravi čas prepričati mednarodne vlagatelje – tudi katarski paradržavni investicijski sklad, ki naj bi vložil milijardo evrov. Do dveh milijard naj bi pridobili še s pretvorbo podrejenih obveznic v delnice, če bo to dovolila nacionalna komisija za nadzor borznega poslovanja.

V zraku znova visi možnost, da država reši banko z dekretnim vložkom, a v tem primeru bi morala najprej razlastiti delničarje in podrejence. Medtem pa v opozicijskem Gibanju petih zvezd zahtevajo takojšnjo nacionalizacijo banke.

