Na vrhu EU-ja prve usmeritve za odnose z Veliko Britanijo po brexitu

Tri prednostna ločitvena vprašanja

23. marec 2018 ob 14:08

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Voditelji 27 članic Evropske unije brez britanske premierke Therese May so pričakovano sprejeli prve usmeritve za prihodnje odnose z Veliko Britanijo po brexitu.

Pogajanja o prihodnjih odnosih naj bi se začela aprila.

EU in London sta se do zdaj dogovorila o približno 80 odstotkih ločitvenega sporazuma, ki pokriva tri prednostna ločitvena vprašanja - pravice državljanov, finančno poravnavo in mejo na irskem otoku - ter prehodno obdobje.

Eno glavnih odprtih vprašanj je meja na irskem otoku. Cilj je, da je ločitveni oziroma izstopni sporazum dorečen do oktobra in da nato steče proces ratifikacije. Britanija naj bi iz Unije izstopila 29. marca 2019.

Takrat naj bi se začelo prehodno obdobje, ki naj bi trajalo 21 mesecev, torej do konca decembra leta 2020. V tem obdobju Velika Britanija ne bo več sodelovala pri odločanju Unije, bo pa morala spoštovati vso evropsko zakonodajo.

A. P. J.