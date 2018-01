Nad Klemenčičevo kandidaturo z video filmčkom

Zimsko zasedanje parlamentarne skupščine Sveta Evrope

23. januar 2018 ob 08:15

Strasbourg - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Svet Evrope bo izbiral novega komisarja za človekove pravice. Med kandidati je tudi pravosodni minister Goran Klemenčič. Med poslanci parlamentarne skupščine je zaokrožil krajši video filmček, ki njegovo kandidaturo označuje za nespodobno.

Domači nasprotniki kandidature Gorana Klemenčiča za komisarja za človekove pravice so ravnali po receptu, ki so ga uporabili v primeru volitve sodnika evropskega sodišča za človekove pravice iz Slovenije. Takrat so podoben filmček pripravili o Nini Betetto. Med razlogi, zaradi katerih po mnenju avtorjev filmčka Klemenčič ne bi smel postati komisar za človekove pravice, so našteti tako afera pranja iranskega denarja preko NLB-ja, za katero naj bi Klemenčič vedel in jo pomagal pomesti pod preprogo, kot njegovo vodenje protikorupcijske komisije, nizek ugled sodstva v Sloveniji, in posli odvetniške pisarne njegove žene z državo. Skratka: po mnenju avtorjem filmčka je Klemenčič v Sloveniji sinonim za kršenje človekovih pravic in korupcijo.

V imenu vlade je pismo podpore napisal zunanji minister Karl Erjavec in v njem opozoril na to, da je Klemenčič velik poznavalec in strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami na različnih področjih varovanja človekovih pravic in vladavine prava.

Dejstvo je, da je tudi pristojni pododbor, ki je vse tri kandidate pred glasovanjem razvrstil, dal prednost Francozu (Pierre-Yves le Borg) ter kandidatki Bosne in Hercegovine Dunji Mijatović. Obenem pa poudaril, da vsi trije izpolnjujejo vse zahteve za zasedbo komisarskega mesta. Glasovanje je tajno, za izvolitev je dovolj navadna večina.

Če bi bil Klemenčič vendarle izvoljen - bi funkcijo nastopil 1. aprila. To bi pomenilo, da bi predčasno končal mandat ministra za pravosodje. Pred tem je predčasno odšel tudi z mesta državnega sekretarja na notranjem ministrstvu in z mesta predsednika protikorupcijske komisije.

Jolanda Lebar, Radio Slovenija