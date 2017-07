Nad tihotapce s prebežniki tudi z omejitvijo izvoza čolnov v Libijo

Letos Sredozemsko morje prečkalo več kot 100.000 prebežnikov

17. julij 2017 ob 16:02,

zadnji poseg: 17. julij 2017 ob 16:50

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Zunanji ministri Evropske unije so na zasedanju v Bruslju sprejeli nove ukrepe v boju proti tihotapljenju prebežnikov iz Libije. Uvedli so omejitve izvoza in dobave napihljivih čolnov in zunajkrmnih motorjev v Libijo.

Članice Unije bodo tako imele pravno podlago za preprečevanje izvoza ali dobave omenjenega blaga Libiji, ko bo obstajal utemeljen sum, da ga bodo uporabljali tihotapci in trgovci z ljudmi.

Omejitve, ki bodo veljale tudi za napihljive čolne in zunajkrmne motorje na poti v Libijo preko EU, ne bodo preprečile izvoza ali prodaje omenjenega blaga za zakonito uporabo civilistov, na primer ribičev.

Podaljšali misijo Eubam

Ministri so tudi potrdili podaljšanje misije Eubam, ki je do zdaj pomagala libijskim oblastem pri upravljanju južne meje, pregonu in kazenskem pravosodju, do konca decembra 2018, zdaj pa bo tudi načrtovala morebitno misijo za zagotavljanje civilne zmogljivosti ter krizne pomoči.

Poudarili so pomen pomorske operacije Sophia, namenjene uničenju poslovnega modela tihotapcev in trgovcev z ljudmi v južnem osrednjem Sredozemlju, ki ima tudi dve podporni nalogi: usposabljati libijsko obalno stražo in prispevati k izvajanju embarga ZN na orožje.

80 odstotkov prebežnikov prišlo iz Libije

Letos je Sredozemsko morje po podatkih Mednarodne organizacije za prebežništvo prečkalo že več kot 100.000 prebežnikov, od tega jih je prišlo več kot 80 odstotkov s čolnom iz Libije v Italijo.

EU zagrozila z dodatnimi sankcijami proti Severni Koreji

Zunanji ministri EU so zagrozili tudi z novimi sankcijami proti režimu v Severni Koreji zaradi nedavnega preizkusa medcelinske rakete, ki so jo označili za popolno kršitev resolucij Varnostnega sveta ZN. EU bo premislila o "nadaljnjem odzivu v tesnem sodelovanju s ključnimi partnerji in v skladu z usmeritvami VS ZN, še zlasti o dodatnih avtonomnih omejevalnih ukrepih". EU je prve sankcije proti Severni Koreji uvedla leta 2006 v sklopu mednarodnih prizadevanj za ustavitev njenega jedrskega in raketnega programa.

