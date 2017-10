Nadzor na avstrijsko-slovenski meji tudi po 11. novembru

Nadzor bi po uvedbi sprememb lahko namesto šestih mesecev trajal 3 leta

13. oktober 2017 ob 13:45

Dunaj/Bruselj - MMC RTV SLO

Tako kot Nemčija, Francija in Danska bo tudi Avstrija za pol leta podaljšala mejni nadzor nad notranjimi mejami šengenskega območja. Začasni nadzor na avstrijsko-slovenski meji tako ostaja tudi po 11. novembru.

Na zasedanju notranjih ministrov Evropske unije je avstrijski minister Wolfgang Sobotka dejal, da v trenutnih razmerah ni nobene alternative nadzoru teh meja. Poudaril je varnostne razmere, sekundarne migracije in pomanjkanje nadzora na zunanjih mejah Unije.

Sporočilo, ki ga je nasprotnicam mejnega nadzora Sloveniji in Slovaški namenil avstrijski minister, se glasi: "Mi moramo skrbeti za lastne nacionalne interese in za notranjo varnost. Nobena druga država ni sprejela toliko migrantov glede na število prebivalstva, in tudi zaradi tega je tak nadzor upravičen, še več kot upravičen."

Glede na to, da začasnost mejnih nadzorov postaja že stalna, evropski komisar za migracije prejema vprašanja, ali je šengen nemara že mrtev. "Šengen je še naprej živ, šengen mora ostati živ, to je naša naloga. Kajti če šengen umre, potem Evropa umre," pravi komisar Dimitris Avramopoulos.

Ministri v Luksemburgu danes govorijo tudi o spremembah šengenske zakonodaje, ki bi dopuščala več prožnosti pri začasnem nadzoru zaradi varnostnih tveganj - namesto šestih mesecev bi tak nadzor lahko uvedli za tri leta. Med drugimi ima Slovenija pomisleke zaradi preveč splošnih meril za vzpostavitev nadzora ter premajhne vloge članic, ki jih zadeva nadzor.

