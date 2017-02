Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Cene solate so se v Nemčiji podvojile, na Finskem pa celo potrojile. Foto: Pixabay Pomanjkanje paradižnika je poleg solate najbolj opazno. Foto: Reuters Ker se vedno trudimo zadovoljiti želje naših kupcev, iščemo alternativne nabavne poti, ki jih trenutni vremenski pogoji niso prizadeli. To sta tudi Portugalska in Maroko. Trgovec Tuš Španija običajno pokrije 30 odstotkov evropskih potreb po sadju in zelenjavi, to zimo pa se je ta vrednost prepolovila. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Neurja v Španiji povzročila dvig cen zelenjave v Evropi

Stanje naj bi se že začelo popravljati

11. februar 2017 ob 13:20

Madrid - MMC RTV SLO/STA

Jugovzhod Španije so to zimo prizadela huda neurja in ga pobelila s snegom, kar je vidno oklestilo evropsko preskrbo z sadjem in zelenjavo. Cene naraščajo, kar opažajo tudi slovenski trgovci.

Glede nakupa zelenjave se zaradi dvigajočih cen že spreminjajo navade potrošnikov, spremembe v nabavni politiki pa je že opaziti tudi pri nekaterih trgovcih, je poročala francoska tiskovna agencija FPA. Cene solate so se v Nemčiji tako podvojile, na Finskem pa celo potrojile. Bučke v Franciji pa so bile sredi januarja do petkrat dražje kot običajno.

Posledice naraščajočih cen pa medtem čutijo tudi že slovenski trgovci. Vremenske razmere vedno vplivajo na ponudbo svežega sadja in zelenjave na trgu, zato tudi tokrat od prvega mraza naprej zaznavajo pomanjkanje, so pojasnili v trgovinski verigi Tuš. "Ker se vedno trudimo zadovoljiti želje naših kupcev, iščemo alternativne nabavne poti, ki jih trenutni vremenski pogoji niso prizadeli. To sta tudi Portugalska in Maroko," so še navedli.

Najbolj primanjkuje solate in paradižnika

Tudi pri Lidlu opažajo, da "deloma prihaja do težav" z dobavo sadja in zelenjave, saj so zaradi omejenih količin na trgu poskočile nabavne cene. Pomanjkanje je najbolj opazno pri solati in paradižniku, saj je v zadnjih tednih zaznati tudi do 30 in več odstotno zvišanje cen, hkrati pa opažajo, da se stanje že popravlja, pa so sporočili iz Hoferja. Vsi omenjeni trgovci poudarjajo, da se trudijo, da bi kupci zvišanje cen občutili čim manj.

Španija običajno pokrije 30 odstotkov

Temperature na prostranih poljih na sredozemski obali Španije običajno tudi pozimi ostanejo dovolj visoke, da zagotovijo dovolj pridelka za zagotovitev vseh potreb. Decembra lani pa je območje zajelo močno deževje, ki mu je januarja povsem nepričakovano sledila še pošiljka snega. Prebivalci območij ob Murcii, osrčju kmetijskih površin, snežink niso videli že dolgih 34 let, še poroča AFP.

Španija običajno pokrije 30 odstotkov evropskih potreb po sadju in zelenjavi, to zimo pa se je ta vrednost prepolovila, v primeru zelene solate pa zmanjšala za celih 80 odstotkov. Španska zveza kmetijskih izvoznikov je poročala o 30-odstotnem zmanjšanju izvoza, nekateri pa opozarjajo celo na prepolovitev izvoženih količin. Nekateri kmetje naj bi izgubili ves pridelek.

Po izboljšanju vremena si kmetje sicer še niso mogli oddahniti, saj je posevke marsikje prekrila plast blata, nanošenega ob močnih padavinah. Špansko kmetijsko ministrstvo pričakuje, da bo pridelava okrevala v nekaj tednih, dobava pa naj bi se v ustaljene tirnice vrnila do začetka marca. A kmetje poudarjajo, da to brez zadostne državne pomoči ne bo mogoče, so še navedli pri AFP-ju.

