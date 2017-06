Nič več skupnega obmejnega nadzora na Obrežju?

Slovenija še preučuje hrvaški predlog

1. junij 2017 ob 17:23

Zagreb/Ljubljana - MMC RTV SLO

Hrvaška policija slovenskih kolegom predlaga ukinitev skupnega mejnega nadzora na Obrežju in začasno uvedbo tega na mejnem prehodu v Bregani. S tem naj bi izboljšali pretočnost v poletnem navalu.

Na slovenskem notranjem ministrstvu so potrdili, da so v torek prejeli omenjeni predlog hrvaškega notranjega ministrstva in da ga morajo na ministrstvu in policiji še temeljito preučiti ter se s predstavniki Hrvaške pogovoriti o morebitnih odprtih vprašanjih. Dodali so, da so s hrvaškim notranjim ministrstvom v rednih stikih tudi na ravni državnih sekretarjev.

Aprilska lekcija o izvajanju uredbe

V uradu direktorja hrvaške policije so medtem povedali, da je po začetku izvajanja uredbe EU-ja o sistematičnem nadzoru meje že med velikonočnimi prazniki prišlo do občutno zmanjšanja pretočnosti prometa in podaljšanja čakalnih dob pri prehodu državne meje, posebej na mejnem prehodu Obrežje-Bregana.

Hrvaška in Slovenija sta se leta 2014 dogovorili o uvedbi skupnega nadzora samo na eni strani meje, da bi tako skrajšali čakalne dobe na obeh straneh meje.

Omejitev zaradi prekratkih hišk

Kot so dodali v hrvaški policiji, na mejnem prehodu Obrežje-Bregana niso nikoli operativno uveljavili takšnih kontrol zaradi omejitev, ki jih določa zakon o schengenskih mejah. Promet dodatno upočasnjuje tudi konstrukcija nadzornih hišk, ki so prekratke. Zaradi tega ni mogoče hkrati ustaviti in opraviti nadzora dveh vozil, temveč en policijski uradnik čaka, da drugi opravi svoje delo, to pa podvoji čas opravljanja nadzora, so pojasnili.

"Zaradi vsega omenjenega, da bi omilili posledice sistematičnega nadzora pri pretočnosti prometa potnikov, je hrvaška stran predlagala slovenski, naj hrvaška mejna policija začasno, v času turistične sezone do 1. oktobra 2017 opravlja mejni nadzor na mejnem prehodu Bregana na Hrvaškem," so odgovorili.

Ocenjujejo, da bo takšen nadzor prispeval k večji varnosti in pretočnosti prometa glede na to, da mejna policija vsake države lahko odpre večje število vhodnih oziroma izhodnih stez glede na intenziteto prometa in strukturo potnikov. Dodatno bi se izognili težavam, ki jih trenutno povzročajo neustrezne nadzorne hiške na slovenski strani.

Za ostale mejne prehode s Slovenijo niso predlagali nobenih sprememb, so še dejali.

Na Bregani ne pričakujejo večjih zastojev

Državni sekretar na hrvaškem notranjem ministrstvu Robert Kopal je v Zagrebu izjavil, da po umiku hrvaških policistov na Bregano ne pričakujejo večjih zastojev kot doslej. Povedal je, da se skušajo o predlogu dogovoriti s slovensko stranjo, in pričakuje, da bodo predlog uveljavili najpozneje v mesecu dni.

Kopal vodi hrvaško notranje ministrstvo, potem ko je hrvaški premier Andrej Plenković odstavil prejšnjega ministra Vlaha Orepića skupaj z ostalimi ministri stranke Most. Hrvaški mediji ugibajo, da bo nekdanji analitik hrvaške obveščevalne službe Kopal verjetno novi hrvaški notranji minister.

Jutranji list: Odnosi niso idilični

Časnik Jutarnji list je poročal, da Hrvaška že ureja nadzorne hiške na Bregani ter da se bodo policisti kmalu preselili. Neimenovani vir tudi trdi, da odnosi med slovenskimi in hrvaškimi policisti na terenu niso idilični ter bodo z uveljavitvijo dvojnega nadzora hrvaški strani omogočili večji nadzor.

Al. Ma.