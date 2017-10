Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 17 glasov Ocenite to novico! Premikanje ure ima več negativnih posledic kot pozitivnih. Med drugimi povečuje tudi tveganje za prometne in delovne nesreče. Foto: Reuters V več državah članicah podpisujejo peticije za odpravo premika ure. Foto: Reuters Dodaj v

Nove pobude: čas je za odpravo premika ure

V več državah članicah podpisujejo peticije

26. oktober 2017 ob 09:39

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA

Premik ure znanstveno dokazano povzroča zdravstvene težave, povečuje tveganje za nesreče in zvišuje administrativne stroške, trdijo številni evropski poslanci, ki se zavzemajo, da bi v EU-ju odpravili premik ure dvakrat letno.

Kot je na novinarski konferenci v Strasbourgu poudaril češki evroposlanec Pavel Svoboda (EPP), si zato v Evropskem parlamentu prizadevajo za spremembo evropske direktive iz leta 2001 o ureditvi poletnega časa, ki določa dve spremembi letno, v marcu in oktobru. Napovedal je, da bodo vložili resolucijo, glasovanje pa pričakuje v bližnji prihodnosti.

Uro bomo premaknili v nedeljo, 29. oktobra. Na ta dan bomo premaknili uro nazaj, in sicer iz 3. ure na 2. uro zjutraj. Tako bomo prešli na zimski čas.



Prvotno so poletni čas uvedli, da bi prihranili energijo. A ta cilj, kot je dejal Svoboda, ni bil nikoli dosežen. So pa znanstveniki ugotovili, da premik ure vedno zmoti cirkadialni ritem, ki so ga raziskovali tudi letošnji Nobelovi nagrajenci za medicino. To pogosto vodi v motnje spanja in koncentracije, v nekaterih primerih povzroča tudi depresiji.

Na negativne posledice je opozorila tudi vodja francoskega združenja proti prehodu na poletni čas Eleonore Gabarain. Omenila je, da premikanje ure tudi povečuje tveganje za prometne in delovne nesreče. V logistiki in prometu pa premik ure zvišuje administrativne stroške in povzroča dodatne stroške. Med podporniki pobude sta tudi poslanca iz Slovenije Romana Tomc (EPP) in Igor Šoltes (Zeleni).

Evropski parlament ni edini, ki razmišlja o odpravi premika ure. O tem že razpravljata švedski in finski parlament, v več državah članicah pa podpisujejo peticije za odpravo premika ure.

K. K.