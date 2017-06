Ob odstopu ZDA Peking in Bruselj krepita zavezništvo, tudi pri pariškem sporazumu

Veliki apetiti Pekinga glede vrste vprašanj in poslov

2. junij 2017 ob 13:45

Bruselj - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Voditelji EU-ja in Kitajska so na vrhu v Bruslju podpisali več sporazumov, med njimi tudi skupno izjavo o zavezanosti EU-ja in Kitajske k v polni uresničitvi določil pariškega podnebnega sporazuma. Glede mednarodne trgovine mnenja niso tako enotna.

Skupna izjava, ki jo je podprlo vseh 28 držav članic - gre sicer za prvo skupno izjavo EU-ja in Kitajske -, v ospredje postavlja zavezo o zmanjšanju uporabe fosilnih goriv, razvoju zelenih tehnologij, vsebuje pa tudi obljubo o zbiranju 100 milijard dolarjev do leta 2020, ki jih bodo namenili pomoči revnejšim državam v njihovem boju za zmanjšanje izpustov.

Kitajska je po odpovedi ZDA od pariškega podnebnega sporazuma napovedala, da bo prevzela dejavno vlogo pri uresničevanju pariškega sporazuma. Li je med četrtkovim obiskom v Berlinu poudaril, da Kitajska trdno podpira pariški sporazum. Kitajska je sicer največja onesnaževalka zraka na svetu.

Med temami, o katerih so razpravljali voditelji na 19. vrhu EU-Kitajska, je bila tudi svodobna trgovina, kjer pa voditelji niso bili tako enotnega mnenja. Podrobnosti pogovorov še niso znane.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je na gospodarski konferenci, ki je potekala v okviru vrha, dejal, da Kitajska in EU prepoznavata potrebo po mednarodnih rešitvah, kar je še posebej pomembno glede vpeljave določil pariškega sporazuma. "Ko govorimo o energijski tranziciji, ni ročice za vzvratno vožnjo. Ni poti nazaj glede pariškega sporazuma," je še pred sestankom s kitajskim predsednikom Li Kečjangom in predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom dejal Juncker.

Kot je znano, ima Kitajska velike načrte za prihodnost, in sicer gre za oživitev t. i. svilne poti, glede česar pa ima EU, predvsem Nemčija, precej pomislekov. Z novo svilno potjo naj bi Kitajsko tesneje povezali z Afriko, Azijo in Evropo z obsežno mrežo pristanišč, železnic, cest in industrijskih con. Skupno projekt zajema 65 držav, ki predstavljajo 60 odstotkov svetovnega prebivalstva in okoli tretjino svetovnega BDP-ja. Kitajska razvojna banka je za okoli 900 projektov že leta 2015 namenila 890 milijard dolarjev, zdaj pa bodo oblasti namenile še dodatnih 124 milijard dolarjev.

K. T.