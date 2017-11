Obstaja možnost, da Velika Britanija EU zapusti brez dogovora

Pogovori o odnosih bodo trajali dve leti

12. november 2017 ob 11:34

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Glavni pogajalec Evropske unije za brexit Michel Barnier je dejal, da se Bruselj pripravlja na možnost, da Velika Britanija povezavo zapusti brez dogovora.

Barnier je v intervjuju za francoski časopis Journal de Dimanche ob tem dejal, da tej možnosti ni naklonjen. "To ni moja izbira, z njo bi se vrnili 44 let nazaj," je povedal in imel pri tem v mislih leto vstopa Velike Britanije v EU: "Vendar pa je to ena izmed možnosti. Vsakdo se mora pripraviti na to, tako države kot podjetja. Mi se na to pripravljamo tehnično."

Brez dogovora bo Velika Britanija 29. marca 2019, ko naj bi izstopila iz Unije, padla v "režim splošnega prava Svetovne trgovinske organizacije, z odnosi, podobnimi, tistim, ki jih imamo s Kitajsko", je pojasnil. EU je Londonu ob koncu šestega kroga pogajanj o brexitu postavil rok dveh tednov, v katerih mora Velika Britanija priskrbeti odgovor glede finančne poravnave, sicer decembra ne bodo začeli načrtovanih pogovorov o prihodnjih odnosih.

"V 15 delovnih dneh želimo doseči dogovor, s pogledom na zasedanje Evropskega sveta 14. in 15. decembra," je pristavil in povedal, da trenutno še ni dogovora in da bodo srečanje prestavili, če ne bo zadostnega napredka. Presodil je, da bodo ob spoštovanju tega roka januarja začeli pogovore o prihodnjih odnosih, ki bodo po njegovih besedah trajali najmanj dve leti. Poleg finančne poravnave so med prednostnimi ločitvenimi vprašanji še pravice državljanov in meja na irskem otoku. "Storil ne bom ničesar, kar bi ogrozilo mirovni proces," je ob tem povedal Barnier in spomnil, da "tragični konflikt med protestanti in katoliki ni bil tako daleč nazaj".

Britanski minister za brexit David Davis je pred dnevi izjavil, da njegova država priznava "potrebo po posebnih rešitvah", a obenem vztrajal, da se to ne more zgoditi na račun "ekonomske enotnosti" države: "Bodimo jasni, ničesar, kar bi se končalo z novo mejo znotraj Združenega kraljestva, ne bomo sprejeli."

