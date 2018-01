Odvisnost Evropske unije od ruskega plina se povečuje

Poskusi diverzifikacije jalovi

14. januar 2018 ob 13:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kljub prizadevanjem za zmanjšanje odvisnosti od Rusije je Evropa bolj kot kdajkoli prej odvisna od ruskega plina. Gazprom skozi leta le povečuje količino v EU dostavljenega energenta.

Ruski energetski gigant Gazprom je namreč lani v Evropo in Turčijo dobavil 193,9 milijarde kubičnih metrov plina, kar je osem odstotkov več od prejšnjega rekorda iz leta 2016, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ti podatki "kažejo na povečanje povpraševanja evropskih držav po ruskem plinu in tudi na zanesljivost dobave v zahtevanih količinah", je dejal direktor Gazproma Aleksej Miller.

Izvoz v Nemčijo in Avstrijo je dosegel rekordne vrednosti, izvoz v Francijo pa se je lani v primerjavi z letom 2016 povečal za 6,7 odstotka, kažejo podatki, ki jih je ta mesec objavil ruski energetski gigant.

Bruselj si je pred leti začel prizadevati za razpršitev virov energije, saj so krize z dobavo plina med Rusijo in Ukrajino vplivale tudi na dobavo v Evropo. Prizadevanja za diverzifikacijo virov in povečanje neodvisnosti od Rusije so se okrepila tudi z začetkom ukrajinske krize leta 2014, ko si je Rusija priključila ukrajinski polotok Krim.

Diverzifikacijo je omogočil razvoj trga utekočinjenega zemeljskega plina, ki ga dostavljajo z ladjami namesto po plinovodih. To evropskim državam omogoča, da plin kupujejo tudi od Katarja in ZDA.

Manj jedrskih elektrarn, več kurjenja

Kljub temu se je poraba ruskega plina v zadnjih letih povečala. Po navedbah poznavalca tega področja Valerija Nesterova se v EU-ju povpraševanje po plinu povečuje zaradi gospodarskega okrevanja in tudi zato, ker so cene plina konkurenčnejše od cen premoga. Povpraševanje se povečuje tudi zaradi mrzlih zim ter zmanjšanja proizvodnje evropskega (predvsem nizozemskega) plina in zapiranja jedrskih elektrarn, denimo v Nemčiji, je pojasnil analitik pri ruski banki Sberbank CIB.

Nesterov pričakuje, da se trend dobave ruskega plina v EU ne bo spremenil. "Gazprom bo verjetno obdržal svoj tržni delež v EU-ju," je povedal po navedbah AFP.

Tudi Rusija je sicer z odprtjem terminala utekočinjenega zemeljskega plina na sibirskem polotoku Jamal pred kratkim naredila velik korak na trg tega energenta. Terminal financirata ruski proizvajalec plina Novatek in francosko naftno podjetje Total, od tam pa bodo plin po morju dostavljali v Evropo in Azijo.