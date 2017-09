Orban: Madžarska ne bo postala priseljenska država

Madžarska ostaja zavezana EU-ju

8. september 2017 ob 15:58

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Madžarska bo spoštovala sodbo Sodišča EU-ja, ki je zavrnilo tožbi Budimpešte in Bratislave proti kvotam za premestitev beguncev, a premier Viktor Orban zatrjuje, da se bodo borili naprej.

"Madžarska je članica Evropske unije, pogodbe EU-ja je zato treba spoštovati in priznati sodbe sodišča," je Orban povedal za eno izmed madžarskih radijskih postaj. "Vendar to ni razlog, da bi spremenili priseljensko politiko, ki zavrača prebežnike," je še poudaril.

Po Orbanovih besedah odločitev sodišča od Madžarske ne zahteva, da bi kaj naredila, saj se osredotoča zgolj na to, ali ima Unija legitimno pravico do uveljavitve begunskih kvot. "Prava bitka se šele začenja," je opozoril.

Madžarski premier je opozoril, da so nekatere članice EU-ja po svoji volji sprejele prebežnike, zato ne morejo zdaj od Maždarske pričakovati, da bo popravljala njihove napake. "Nismo Madžari tisti, ki postavljamo pod vprašaj pravila kluba, ampak je Evropska komisija spremenila pravila, kar je nesprejemljivo," je dejal.

Madžarska ne bo priseljenska država

V nasprotju z nekaterimi glavnimi članicami, ki so zaradi kolonialne zapuščine postale priseljenske države, Madžarska nima kolonialne preteklosti, je še dejal Orban in dodal, da Madžarska ne bo sprejela te logike, saj ne želi postati priseljenska država.

Vseeno Madžarska ostaja zavezana članstvu v EU-ju, saj so se prebivalci za vstop leta 2004 odločili na referendumu, zato nobena vlada ne more države popeljati ven iz EU-ja, saj je ta odločitev v rokah prebivalstva.

Sodišče EU-ja je v sredo zavrnilo tožbi Slovaške in Madžarske proti kvotam za razporejanje beguncev po Uniji in presodilo, da začasni mehanizem za obvezno premestitev prosilcev za azil dejansko in sorazmerno prispeva k obvladovanju posledic migracijske krize iz leta 2015 v Grčiji in Italiji.

Proti Madžarski, Češki in Poljski zaradi nesodelovanja pri premeščanju beguncev v Uniji poteka tudi postopek EU-ja, ki je trenutno v drugi fazi. Komisija je trojici konec julija poslala drugi opomin in ji dala mesec dni časa za odgovor. Brez ustreznega odziva je naslednji korak tožba na Sodišču EU-ja.

G. V.