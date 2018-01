Orban svari pred nevarnostmi, ki grozijo schengnu

Premierja na srečanju precej enotna

30. januar 2018 ob 21:24

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Načrtovana porazdelitev beguncev med državami članicami EU-ja predstavlja grožnjo območju schengna brez nadzora na notranjih mejah, je na Dunaju posvaril madžarski premier Viktor Orban.

Avstrija in Madžarska sta se odločeni skupaj boriti za boljšo zaščito zunanjih meja EU-ja, sta poudarila z gostiteljem, avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzom.

Brez boljše zaščite zunanjih meja unije je sedanji prost pretok ljudi znotraj EU zaradi množičnega nezakonitega priseljevanja namreč ogrožen, je poudaril Orban svoje že znano stališče. Trenutno zunanje meje unije ostajajo odprte, zato želijo mnogi zapreti notranje meje.

"To pa je ravno nasprotje tega, kar označujemo kot schengen. Podpiram zaščito zunanje meje v njeni najradikalnejši obliki, tako kot je to storila Madžarska z gradnjo ograje," je še nadaljeval Orban.

Kurz se je strinjal z gostom tako v želji po krepitvi schengenskega prostora kot glede nujne zaščite zunanjih meja unije. A hkrati je ponovil, da se Avstrija ne želi priključiti do EU-ja kritičnim višegrajskim državam (Madžarska, Poljska, Češka in Slovaška), temveč želi igrati vlogo posrednice oziroma mostu med njimi in drugimi državami članicami EU-ja.

"Naš cilj mora biti, da zmanjšamo napetosti v Evropski uniji in skupaj znova postanemo močnejši," je poudaril Kurz, a zatrdil, da ugibanja o širitvi višegrajske skupine obstajajo zgolj v medijih, v realnosti pa ne.

Ničelna toleranca do nezakonitega priseljevanja

Čeprav sta se premierja strinjala glede večine tem - tudi glede ničelne tolerance do nezakonitega priseljevanja, nujne reforme azilnega sistema v EU in tega, da bi se morala unija osredotočiti na svoje ključne države, ostalo pa prepustiti članicam -, pa očitno ostajajo tudi razhajanja. Med drugim v Budimpešti nasprotujejo načrtovanemu krčenju otroških dodatkov za tuje delavce v Avstriji, na Dunaju pa nezadovoljstvo vzbuja načrtovana širitev madžarske nuklearke Paks.

A tem vprašanjem sta se politika danes v veliki meri izognila. Kot je poudaril Orban, to tako ali tako v osnovi nista dvostranski temi. "O tem se ne bo odločalo niti na Dunaju niti v Budimpešti, ampak v Bruslju," je dejal in izrazil prepričanje v tožbo Evropske komisije kot varuhinje pogodb proti Avstriji zaradi krčenja otroških dodatkov.

K. S.