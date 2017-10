Osem članic EU-ja: EU naj začne zatirati rusko propagando

Posebni EU urad se ukvarja z neresnicami, ki naj bi jih producirala Rusija

Osem držav EU-ja je poslalo skupno pismo visoki predstavnici EU-ja za zunanjo politiko Federici Mogherini v katerem so izrazili željo, da Evropsko služba za zunanje delovanje začne omejevati rusko propagando.

Hrvaški časnik Jutarnji list, ki se sklicuje na portal EUobserver, ki je dobil pismo v vpogled, navaja, da je osem članic EU-ja, Češka, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Švedska, Velika Britanija in Hrvaška podpisalo pismo, v katerem so visoko predstavnico EU-ja za zunanjo in varnostno politiko, Italijanko Federico Mogherini pozvali, da Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) okrepi svoje delovanje glede preprečevanje ruske propagande.

V pismu so navedli, da soočeni z dezinformacijsko kampanjo s "tretje strani" (šlo naj bi za Rusijo), vidijo veliko potrebo po okrepitvi zmožnosti StratComa EU, urada, ki je bil soglasno osnovan v okviru EU-ja, da bi se odkrile in demantirale vse neresnice, ki naj bi jih o EU-ju širila Rusija.

V pismo zahtevajo tudi polno delovanje dveh novih enot StratComa in sicer za jug in zahodni Balkan. EU pa bi morala povečati financiranje oz. zagotoviti dovolj sredstev za vlaganje v nove inovativne tehnologije.

EUobserver je navedel, da so podpisnice pisma, kot so navedle, na prvi liniji sofisticirane in intenzivne kampanje tujih akterjev, z namenom, da bi se ustvarjalo nezaupanje in nezadovoljstvo z demokratičnim družbenim redom, da bi se diskreditirala EU, NATO in njihovi partnerji ter zmanjšala enotnost med članicami.

StratCom, ki naj bi pripomogel v boju proti ruski propagandi, je bil ustanovljen pred dvema letoma z odločitvijo Evropskega sveta. Preko družbenih omrežij, kot je denimo Twitter skuša demantirati ruske dezinformacije in promovira pozitivno delovanje EU-ja na področju nekdanje Sovjetske zveze. Na Twitterju naj bi imel okoli 30.000 sledilcev.

Številni EU diplomati menijo, da je njegov učinek precej šibak, saj je težko propagandno mašinerijo težko poraziti s počasnimi uradnimi informacijami, ki jih je težko vriniti v mainstream medije.

