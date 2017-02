Pence v Bruslju: EU in ZDA delijo enake vrednote in cilje

Ameriški podpredsednik blaži ostra Trumpova stališča

20. februar 2017 ob 07:47,

zadnji poseg: 20. februar 2017 ob 15:44

Bruselj - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Ameriški podpredsednik Mike Pence je ob obisku evropskih ustanov v Bruslju potrdil zavezanost ZDA partnerstvu z Evropo.

Ob prihodu v Bruselj se je Pence najprej srečal z visoko zunanjepolitično predstavnico EU-ja Federico Mogherini, po srečanju pa dejal, da je zelo hvaležen, ker se je imel priložnost z njo srečati in skupaj iskati načine, kako bi lahko poglobili odnose z Evropsko unijo.

Mogherinijeva je ob tem opomnila, da imajo Evropejci in Združene države veliko odprtih tem in da pogovori o tem, kako jih reševati, že potekajo. Pozneje je poudarila še, da sta imela "odprt in topel pogovor", v katerem je ameriškemu predsedniku zagotovila "veliko pripravljenost EU-ja, da še naprej gradi močno partnerstvo z ZDA, na podlagi jasnih vrednot in interesov".

Pence je poudaril pomen skupnega boja proti radikalnemu islamskemu terorizmu. Spomnil je na teroristične napade, ki so marca lani pretresli Bruselj, in zatrdil, da so izgubo Evropejcev čutili tudi Američani. Za učinkovit boj proti terorizmu bosta morali Amerika in Evropa po njegovih besedah še tesneje sodelovati in deliti obveščevalne podatke.

ZDA ne bodo popuščale Rusiji glede Ukrajine

Poudaril je tudi pomen obrambe suverenosti in ozemeljske celovitosti držav na stari celini. Ponovil je sporočilo iz Münchna, da ZDA ne bodo popuščale Rusiji glede Ukrajine, čeprav si bodo prizadevale za novo podlago sodelovanja z Moskvo, ter obe strani pozval k spoštovanju premirja.

Pozneje se je Pence srečal tudi s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom in mu zagotovil: "Danes je moj privilegij, da v imenu predsednika Trumpa zagotovim, da so ZDA pripravljene še naprej sodelovati z Evropsko unijo." Nato pa nadaljeval: "Ne glede na naše razlike naši celini delijo isto dediščino, iste vrednote in, najpomembneje, željo po miru in blaginji. In tem ciljem ostajamo zvesti."

Srečanje je bilo "resnično potrebno za vse"

Tusk je po njunem "iskrenem" pogovoru poudaril, da je bilo to srečanje "resnično potrebno za vse", saj je bilo izrečenih preveč novih, včasih presenetljivih mnenj, da bi se lahko pretvarjali, da je vse tako, kot je bilo. Tusk je Penceu zastavil tri vprašanja: ali se ZDA strinjajo o pomenu ohranitve obstoječega mednarodnega reda, o pomenu skupne varnosti v okviru zveze Nato in ali lahko evropska stran računa na "nedvomno podporo" ZDA ideji o združenem EU-ju. Odgovor na vsa ta vprašanja je bil po Tuskovih besedah "da".

Juncker: Gospodarstvo ZDA bolj odvisno od EU-ja, kot si marsikdo misli

Tako Tusk kot predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, s katerim se je Pence sešel zatem, sta izpostavila pomen združenega EU-ja za ZDA. Svetovna stabilnost je odvisna od dobrih odnosov med ZDA in EU-jem, ZDA potrebujejo močno, združeno Evropsko unijo, je poudaril Juncker.

Oba sta tudi poudarila potrebo po krepitvi finančnih izdatkov za evropsko obrambo, k čemur že vseskozi pozivajo ZDA. Juncker pa je še opomnil, da je ameriško gospodarstvo bolj odvisno od trgovinskih odnosov z EU-jem, kot si misli marsikdo v ZDA.

Trump vznemiril Evropejce, Pence jih miri

Ameriški podpredsednik Pence v Bruslju miri EU po nizu protievropskih Trumpovih izjav. Trump je med drugim Bruselj opisal kot "peklensko luknjo". Pozdravil je načrtovano ločitev Velike Britanije od Unije in napovedal izstope še drugih članic.

Poleg tega je postavil pod vprašaj niz mednarodnih dogovorov, kot sta iranski jedrski sporazum in pariški podnebni dogovor, pri katerih je imel EU pomembno vlogo. Napovedal je korenite spremembe v ameriški trgovinski politiki, ki bodo močno vplivale na Evropo.

S Stoltenbergom o datumu zasedanja Nata

Popoldne se bo Pence srečal še z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom, s katerim se naj bi dogovorila o datumu zasedanja voditeljev zavezništva. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Bruslju pričakujejo konec maja.

T. K. B., A. V.