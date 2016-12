Poudarki Peterle si obeta podporo slovenskega političnega vrha. Podpora SDS-a pa ostaja pod vprašajem. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 71 glasov Ocenite to novico! Predsednik vlade, predsednik državnega zbora in zunanji minister so ob Peterletovi kandidaturi za predsednika Evropskega parlamenta enotni v podpori Peterletu. Foto: BoBo Sorodne novice Peterle kandidat za predsednika Evropskega parlamenta Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Peterletovo kandidaturo za predsednika Evropskega parlamenta podprl tudi Cerar

Peterletovi kandidaturi naklonjen tudi Karl Erjavec

8. december 2016 ob 20:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Lojze Peterle si pri kandidaturi za mesto predsednika Evropskega parlamenta poleg podpore stranke NSi obeta tudi podporo predsednika vlade Mira Cerarja in predsednika državnega zbora Milana Brgleza.

Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da Miro Cerar kot premier podpira vsako slovensko kandidaturo na visoke položaje v mednarodnih institucijah. Podobno sporočilo je prišlo tudi iz kabineta predsednika državnega zbora, ki meni, da kandidature Slovenk in Slovencev v mednarodnih organizacijah pripomorejo k večji prepoznavnosti in uveljavljenosti Slovenije doma in po svetu.

Zunanji minister in predsednik DeSUS-a Karl Erjavec pa je dejal, da si želi, da bi Peterletu s kandidaturo uspelo, saj bi bilo to "tudi z vidika zunanjega ministrstva dobra promocija za slovensko zunanjo politiko, je pa seveda vse odvisno od poslancev v Evropskem parlamentu". Peterle si sicer lahko obeta tudi podporo svoje stranke NSi.

Predsednik SD-ja Dejan Židan pa je dejal, da imajo v S&D skupnega kandidata Giannija Pitello, ki uživa tudi podporo slovenskega SD-ja. "Če gospod Peterle dobi enotno podporo svoje skupine, torej EPP, ga vabimo, da pride svojo kandidaturo predstavit SD-ju in naši evropski poslanki Tanji Fajon," je dejal Židan.

Predsednik SDS-a ni naklonjen Peterletu

Peterle je v Bruslju potrdil že nekaj časa napovedano kandidaturo za predsednika Evropskega parlamenta. Zanjo se je odločil, ker je, kot je dejal, po preverjanju vzdušja v parlamentu zaznal dovolj spoštovanja in cenjenja njegovega značaja in dela.

V okviru skupine EPP sicer poleg Peterleta delujejo tudi trije evropski poslanci iz Slovenije iz vrst SDS-a ter Franc Bogovič iz vrst SLS-a. A podpora SDS-a Peterletu je pod velikim vprašajem, saj mu jo je predsednik SDS-a Janez Janša že pred časom odrekel, ko je v pogovoru za Demokracijo dejal, da je Peterletova težava v dejstvu, da "je njegov ego večji od srca".

V največji politični skupini v Evropskem parlamentu, desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP), so trenutno štirje uradni kandidati - poleg Peterleta še Alain Lamassoure, Mairead McGuinness in Antonio Tajani.

