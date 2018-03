Plačna razlika med Slovenkami in Slovenci se povečuje

Največja razlika med plačami je v Estoniji

7. marec 2018 ob 14:31

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Člani Evropske komisije opozarjajo, da je pot do popolnoma enakopravne obravnave med spoloma v praksi še dolga. To jasno kažejo tudi podatki, da so ženske v EU-ju leta 2016 v povprečju zaslužile 16,2 odstotka manj kot moški.

Slovenija je med državami, kjer so plačne razlike med spoloma najmanjše, a je skrb vzbujajoče, da se je od leta 2011 povečala razlika med plačami v škodo žensk, in sicer za 4,5 odstotne točke, kar jo skupaj s Portugalsko uvršča med države z največjim povečanjem razlike.

Najmanjše razlike med plačili med spoloma so bile v Romuniji, tam so moški v povprečju zaslužili 5,2 odstotka več kot ženske, medtem ko je bila ta razlika v Estoniji več kot 25-odstotna. V Sloveniji ženske v povprečju zaslužijo 7,8 odstotka manj kot moški, kar jo uvršča med države, kjer so razlike med plačami med ženskami in moškimi najmanjše, kamor spadajo še Italija, Luksemburg, Belgija, Poljska in Hrvaška (zanjo so podatki za leto 2014). Na drugi strani so Estonija, kjer moški zaslužijo 25,3 odstotka več kot ženske, sledijo Češka (21,8 odstotka), Nemčija (21,5 odstotka), Velika Britanija (21 odstotkov) in Avstrija (20,1 odstotka).

Največji korak naprej v Romuniji

V primerjavi z letom 2011 se je sicer razlika v plačah med spoloma v povprečju EU-ja zmanjšala za 0,6 odstotne točke, in sicer s 16,8 odstotka na 16,2 odstotka. Tudi v večini držav se je razlika zmanjšala, najbolj pa v Romuniji za 4,4 odstotne točke, na Madžarskem za štiri odstotne točke, v Španiji in Avstriji za 3,4, v Belgiji za 3,3 in na Nizozemskem za tri odstotne točke.

Komisija več kot potrojila število žensk na vodstvenih položajih

Pred mednarodnim dnevom žensk je 14 članov Evropske komisije, med njimi podpredsednik komisije Frans Timmermans in visoka predstavnica EU-ja za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini, opozorilo, da je enakost poslov ena temeljnih vrednot EU-ja, ki igra vodilno vlogo v boju proti spolni diskriminaciji. Hkrati pa so opozorili, da so ženske in dekleta še vedno žrtve nadlegovanja, zlorab in nasilja. "Ženskam je še vedno prepogosto preprečeno, da bi prebile stekleni strop. Prejemajo nižje plače in imajo slabše možnosti za kariero in poslovni razvoj," so poudarili.

Komisija je tudi sama zgled pri prenašanju teh načel v prakso: medtem ko je delež žensk na vodstvenih položajih v Evropski komisiji ob začetku mandata sedanje komisije novembra 2014 znašal 11 odstotkov, je februarja 2018 dosegel 36 odstotkov. Predsednik komisije Jean-Claude Juncker pa se je zavezal, da bo ta delež do konca mandata v oktobru 2019 dosegel 40 odstotkov.

Ženske imajo več možnosti za depresijo in tesnobo

Nevladne organizacije ob tem poudarjajo pomen usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Letošnji mednarodni dan žensk po njihovih besedah sovpada z razpravo o predlogu direktive za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in skrbnikov. Ta je po njihovi oceni pomembna priložnost za EU, da ukrepa v prid večji enakopravnosti med spoloma in boljšemu zdravju. Raziskave kažejo, da imajo ženske dvakrat večjo možnost za depresijo in tesnobo, so opozorile nevladna organizacija Mental Health Europe, zveza vodilnih evropskih nevladnih organizacij s področja zdravja European Public Health Alliance in neprofitno združenje organizacij in agencij s področja zdravja EuroHealthNet.

K. T.