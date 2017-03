Plenković Junckerju in Cerarju: Arbitraža je končana zgodba

Hrvaški premier Andrej Plenković je dejal, da je predsedniku Evropske komisije in slovenskemu premierju prenesel trdno in enotno stališče Hrvaške, da je za Hrvaško arbitraža v sporu o meji med Slovenijo in Hrvaško končana zgodba.

"To, kar sem rekel že na Hrvaškem, sem prijateljsko ponovil še enkrat in mislim, da je razumel sporočilo, da hrvaški sabor in vlada trdno stojita za odločitvami iz leta 2015 o umiku iz arbitraže," je odgovoril na vprašanja novinarjev, ali se je o vprašanju arbitraže ob robu vrha EU-ja v Bruslju pogovarjal z Jean-Claudom Junckerjem in Mirom Cerarjem.

Plenković je še poudaril, da za Hrvaško odločitve arbitražnega sodišča brez njenega sodelovanja kot strani v arbitražnem postopku na noben način ne bodo mednarodnopravno obvezujoče, ne glede na to, kakšna bo razsodba arbitražnega sodišča.

Plenković: Juncker je prijatelj Hrvaške

Hrvaški premier je dodal, da je "Juncker prijatelj Hrvaške". "Njegovo videnje kot predsednika Evropske komisije je, da podpira, da se države članice dogovorijo glede odprtih vprašanj," je dejal.

Hrvaški sabor je konec julija 2015 odločil, da Hrvaška izstopa iz arbitražnega postopka. Kot so pojasnili v Zagrebu, glavni razlog za odločitev o odstopu od arbitražnega sporazuma ni bil le v nedovoljenih pogovorih med nekdanjima slovenskim članom arbitražnega sodišča Jernejem Sekolcem in agentko Simono Drenik, temveč v naknadno dodanih dokumentih, na podlagi katerih je arbitražno sodišče lahko odločalo o rešitvi spora o meji.

Juncker je sicer prejšnji teden dejal, da Evropska komisija podpira arbitražni proces, "ki je v interesu pravne gotovosti za obe strani in v interesu gladkega ter učinkovitega izvajanja zakonodaje EU-ja". Izrazil je pričakovanje, da bosta Hrvaška in Slovenija popolnoma in brezpogojno spoštovali odločitev arbitražnega sodišča v sporu o meji, ko bo ta sprejeta.

