Po podatkih Eurofounda minimalne plače lani v večini držav EU-ja zrasle

Razlike med "minimalci" po državah ostajajo velike

12. maj 2018 ob 12:16

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Minimalne plače v EU-ju se od leta 2010 povečujejo, najbolj v državah z najnižjimi, ugotavlja Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound. Leta 2017 so "minimalci" zrasli v večini držav EU-ja.

Razlike med državami ostajajo velike, saj na primer v Bolgariji minimalna plača znaša 260,80 evra, na drugi strani pa ta v Luksemburgu, kjer je najvišja v EU-ju, dosega skoraj 2000 evrov mesečno, opozarjajo pri Eurofoundu.

Poročilo Eurofounda o zakonsko določenih minimalnih plačah 2018 vsebuje podatke o minimalnih plačah, ki niso omejene na posebne sektorje, poklice ali skupine zaposlenih. Vključuje tudi mnoge dodatne informacije, na primer način določanja višine minimalne plače, primerjavo s povprečnimi plačami in mediano plač ter različne razprave v Evropi o minimalnih plačah.

Kakšna je primerna minimalna plača?

Vprašanje o določitvi minimalne plače ostaja kontroverzno in v mnogih vidikih se zdi kot dvorezen meč, so zapisali v Bruslju. Določitev obvezne minimalne plače ni škodljiva za zaposlovanje, če zapolni vrzel med dejanskimi plačami in produktivnostjo delavcev. Posameznike, ki bi sicer ostali neaktivni, lahko celo pritegne na trg dela.

Vendar obstajajo tudi pomisleki, da lahko previsoka minimalna plača oslabi pozitivne učinke povpraševanja po delu, saj lahko negativno vpliva na zaposlovanje ljudi, katerih produktivnost je pod minimalno plačo.

G. K.