Pogajalcem ni uspelo v roku doseči dogovora o proračunu EU-ja za leto 2019

Se bo EU financiral po sistemu dvanajstin?

20. november 2018 ob 11:15

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Pogajalci institucij EU-ja niso uspeli doseči dogovora o evropskem proračunu za leto 2019 v predvidenem roku, zato mora Evropska komisija pripraviti nov predlog.

Na novi podlagi bodo nato poskušali doseči kompromis do konca leta. Proračunska organa Unije, Svet EU-ja in Evropski parlament, sta sklenila, da razlik ne bosta mogla premostiti do polnoči, ko se izteče rok za dogovor, so sporočili iz Sveta EU-ja. Gre za rok, predviden v okviru tritedenskega spravnega procesa, ki se sproži, če se članice in parlament ne morejo dogovoriti o proračunu.

"Svet obžaluje, da dogovora o proračunu EU-ja za leto 2019 ni bilo mogoče doseči danes," je poudaril avstrijski finančni minister Hartwig Löger, ki je vodil pogajalce Sveta, saj Avstrija v drugi polovici leta predseduje Svetu EU-ja. Obenem je izrazil prepričanje, da bo dogovor mogoče doseči do konca leta.

Sporna je bila zahteva parlamenta, da se v proračun za prihodnje leto vključi neporabljena sredstva v povezavi z raziskovalnimi projekti iz prejšnjih let, kar Svet zavrača, saj ga skrbi, da bi to ustvarilo precedens z neznanimi posledicami v prihodnje.

Druga sporna točka je bila zahteva parlamenta po manjšem prispevku iz evropskega proračuna za sredstva za sirske begunce v Turčiji. EU se je dogovoril za tri milijarde pomoči Turčiji za oskrbo sirskih beguncev, od tega naj bi šli dve milijardi iz evropskega proračuna, preostalo milijardo pa naj bi prispevale članice.

Bruselj mora pripraviti nov predlog

Evropska komisija mora zdaj pripraviti nov proračunski predlog. Če dogovora ne bo do konca leta, se EU od 1. januarja financira po sistemu začasnih dvanajstin. To pomeni, da se vsako proračunsko poglavje financira mesečno z dvanajstino proračuna za leto 2018 ali po predlogu komisije za leto 2019, odvisno od tega, kateri znesek je nižji.

Evropska komisija je sicer predlagala, naj proračun za prihodnje leto znaša 165,6 milijarde evrov v obveznostih in 148,7 milijarde evrov v plačilih. Kot vedno želijo tudi tokrat članice predlagani proračun oklestiti, in sicer na 164,1 milijarde oziroma 148,2 milijarde. Medtem Evropski parlament zahteva več, in sicer 166,3 milijarde oziroma 149,3 milijarde evrov.

Predlog proračuna EU-ja vedno vključuje znesek za obveznosti in za plačila. Obveznosti se nanašajo na znesek, za katerega se lahko sklenejo pogodbe v danem letu, plačila pa na dejansko izplačani denar.

V primerjavi z letošnjim proračunom, ki za obveznosti znaša 160 milijard evrov, je v vsakem primeru pričakovati povišanje. Če bi obveljalo stališče članic, bi bilo na ravni obveznosti to dveodstotno, če stališče parlamenta, pa štiriodstotno.

Članice želijo za 55 odstotkov povečati sredstva za soočanje s prihodom prebežnikov, za okoli 26 odstotkov pa sredstva za naložbe v infrastrukturo. Približno šest odstotkov več denarja želijo za raziskave in inovacije, deset odstotkov več pa za Erasmus.

B. V.