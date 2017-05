Pogajalec Barnier irske poslance pomirjal glede brexita

Posledice brexita bo izmed članic (Irska) čutila najmočneje

11. maj 2017 ob 21:33

Dublin - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Glavni pogajalec Evropske unije za brexit Michel Barnier se je ob obisku na Irskem s poslanci pogovarjal o edini kopenski meji z Veliko Britanijo in drugih vidikih brexita za Irsko.

Zaradi močnih trgovskih vezi in edine kopenske meje z Veliko Britanijo lahko Irska med vsemi članicami ob odhodu Velike Britanije iz Evropske unije izgubi največ.

"Popolnoma se zavedam, da bodo nekateri člani Unije bolj prizadeti kot drugi," je Barnier dejal v nagovoru obeh domov irskega parlamenta in dodal, da so v teh pogajanjih irski interesi tudi interesi Evropske unije.

V govoru v irskem parlamentu je omenil možnost uvedbe nadzora na meji med Irsko in Severno Irsko. Tako Bruselj kot tudi London in Dublin se morajo še dogovoriti, kako si predstavljajo od vstopa v EU nevidno irsko-britansko mejo po brexitu.

"Skupaj z vami si bom prizadeval, da se izognemo trdi meji," je obljubil poslancem. Številni se namreč bojijo, da bi vnovičen mejni nadzor okrepil napetosti na Severnem Irskem, ki jo je pred sklenitvijo velikonočnega sporazuma leta 1998 več desetletij pretresalo nasilje med katoličani in protestanti, v katerem je umrlo 3.600 ljudi. "V pogajanjih ne sme nič ogroziti miru," je poudaril Barnier.

Meja, državljanske pravice in finančna poravnava

Ponovil je, da je vprašanje meje med Irsko in Severno Irsko ena od treh prednostnih nalog v pogajanjih o brexitu, skupaj s pravicami državljanov in finančno poravnavo. "Hočem, da dosežemo dogovor. Velika Britanija je bila članica unije 44 let. Mora ostati tesna partnerica," je dodal Barnier.

Glavni pogajalec EU-ja za brexit se je srečal tudi z irskim premierjem Endo Kennyjem, ki je pohvalil Barnierjevo "jasno in natančno razumevanje irskega stališča" glede brexita, so sporočili iz premierjevega urada. Irska vlada bo imela med pogajanji odprt dostop do Barnierja in njegovih sodelavcev, so še zapisali. Kenny je medtem pozval britansko premierko Thereso May, naj podrobneje razjasni, kako namerava po brexitu ohraniti najtesnejše odnose z EU-jem.

Barnier se je sestal tudi z vodjo republikanske stranke Sinn Fein Michelle O'Neill. "Sinn Fein je lahko Barnierju predstavil svoje stališče in potrebo Severne Irske, da bi ji dodelili poseben status znotraj EU-ja brez meje na Irskem, nadaljnjim dostopom do enotnega trga in tudi carinske unije," je po srečanju povedala O'Neillova.

Najtežje bo majhnim in srednje velikim podjetjem

Vrhovni ekonomist Irske centralne banke Gabriel Fagan je opozoril, da bodo majhna in srednje velika podjetja ob brexitu zaradi carinjenja in novih regulacij najhuje prizadeta. V primeru "trdega brexita" predvideva, da bo v 10 letih 40.000 več ljudi ostalo brez dela, kot če bi Velika Britanija ostala v Evropi, poroča BBC.

Barnier bo v petek z irskim zunanjim ministrom Charlesom Flanaganom obiskal podjetja v prehrambni industriji in lokalne kmetovalce ob (prihodnji) meji med Irsko in Severno Irsko, ki je del Velike Britanije.

J. R.