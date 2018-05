Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V okviru akcije EU-projekt, moj projekt bo med 12. in 19. majem v več kot 20 krajih po Sloveniji več kot 40 dogodkov, povezanih z uspešnimi zgodbami ljudi, organizacij in podjetij. Foto: Park vojaške zgodovine Pivka Dodaj v

"Pohod po krožni poti vojaške zgodovine je tudi naš EU-projekt"

EU-projekt, moj projekt 2018

10. maj 2018 ob 19:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ena od uspešnejših zgodb izrabe evropskih sredstev je vzpostavitev največjega muzejskega kompleksa v Sloveniji – Parka vojaške zgodovine Pivka. Ta se ukvarja z ohranjanjem in predstavljanjem vojaško-zgodovinske dediščine s poudarkom na vojaški tehniki. Nazaj v preteklost se lahko dobesedno sprehodimo dvakrat letno na Pohodu po krožni poti vojaške zgodovine.

S projektom Pohod po krožni poti vojaške zgodovine sodeluje Park vojaške zgodovine Pivka v kampanji 'EU-projekt, moj projekt 2018'.

Po besedah direktorja Janka Boštjančiča je park po zgledu sodobnih vojaških in tehničnih muzejev po svetu eden boljših primerov izkoriščenja evropskih sredstev: "Dejansko smo predvsem s pomočjo evropskih sredstev ta propadajoči kompleks starih pivških vojašnic spremenili v največji muzejski kompleks v Republiki Sloveniji. Ta postaja eden najbolj obiskanih muzejev pri nas. Treba se je zavedati, da se zgodba dogaja v Pivki, ki je le podeželska občina s šest tisoč prebivalci in kopico razvojnih težav. Brez pomoči EU-ja si tega tukaj enostavno ne bi mogli privoščiti.''

Pohod po krožni poti vojaške zgodovine, ki so ga pred leti vzpostavili v okviru drugega projekta, je vreden 5,4 milijona evrov. Od Evropskega strukturnega in investicijskega sklada so prejeli 3,9 milijona evrov.

Projekt je športno-rekreacijski dogodek z vojaško-zgodovinsko vsebino, ki ga v Parku vojaške zgodovine organizirajo dvakrat letno, spomladi in jeseni. Letošnji spomladanski pohod (nedelja, 13. maj), pot je dolga 14,5 km, traja približno štiri ure.

"Pohod povezuje sam Park vojaške zgodovine s starim vojaškim poligonom na koti 110, italijansko podzemno utrdbo na Primožu. Nato se vzpnemo še do Šilentabora nad vasjo Zagorje, kjer je ob koncu srednjega veka stal največji utrjen kompleks na Slovenskem. Pohod dejansko omogoča, da se sprehodimo, ne samo po prostoru, temveč tudi skozi posamezna zgodovinska obdobja. Del infrastrukture na tej poti je bil zgrajen s pomočjo evropskega denarja, saj nas je pred štirimi leti katastrofalno prizadel žled, zlasti obronke Pivške kotline. Poti so sicer obnovljene, markacije pa ponovno vzpostavljene. Za obiskovalce znajo biti zanimive prav te spremembe v pokrajini,'' poudarja Boštjančič.

Direktor Parka vojaške zgodovine Pivka, katerega osnovno poslanstvo je ohranjanje spomina na nastanek samostojne slovenske države in vojno 1991, se pohvali, da obiskovalce najbolj navdušuje sprehod skozi podzemno utrdbo Alpskega zidu, obrambnega sistema, ki ga je Kraljevina Italija gradila pred 2. svetovno vojno: "Na posameznih točkah kot animatorji nastopajo tudi ponazoritveniki vojaki, preoblečeni v replike uniform posameznih obdobij, tako da je to doživetje sprehoda skozi zgodovino še toliko intenzivnejše.''

Peter Boštjančič ob tem doda, da pohod ni preveč zahteven, saj je prilagojen družinam, ki so tudi ciljna publika tega projekta: "Pot je del stalne ponudbe. Želimo si, da bi se ljudje vračali skozi vse leto. Sama pot ponuja doživetje ob vsakem letnem času, s kopico res lepih razgledov.''

V okviru akcije EU-projekt, moj projekt bo med 12. in 19. majem v več kot 20 krajih po Sloveniji več kot 40 dogodkov, povezanih z uspešnimi zgodbami ljudi, organizacij in podjetij. EU-projekt, moj projekt je del vseevropske kampanje Evropa v moji regiji.

Lidija Petković, Radio Slovenia International; projekt Euranet Plus - boljše razumevanje Evrope