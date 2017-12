Poljska, Madžarska in Češka zaradi nesolidarnosti do beguncev pred Sodišče EU-ja

Proti Madžarski tudi postopek zaradi zakona o financiranju tujih univerz

7. december 2017 ob 12:30

Bruselj - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Evropska komisija je odločila, da primer nesodelovanja Poljske, Madžarske in Češke pri preseljevanju prebežnikov iz Italije in Grčije v druge članice EU-ja napoti na Sodišče Evropske unije.

"Sodišče je vselej skrajni ukrep," je poudaril prvi podpredsednik Komisije Frans Timmermans, ki še vedno upa, da bo mogoče najti izhod v sodelovanju s temi tremi državami.

Na njihove očitke, da ima lahko solidarnost različne oblike, na primer da je mogoče pomagati tudi z denarjem in podporo obalni straži, Timmermans odgovarja, da so seveda tudi vse te oblike pomoči pomembne, vendar ne morejo biti alternativa solidarnosti z drugo članico, ki se spoprijema z resno krizo. Poljska, Madžarska in Češka so zavrnile sistem kvot glede razdelitve beguncev po državah članicah EU-ja.

Bruselj je Madžarsko poleg tega napotil na Sodišče EU-ja tudi zaradi njihovega zakona o financiranju nevladnih organizacij in tujih univerz. Budimpešta je namreč aprila sprejela sporni visokošolski zakon, ki naj bi zaradi omejitev za tuje univerze privedel do zaprtja zasebne ameriške Srednjeevropske univerze (CEU) milijarderja Georgea Sorosa. Zaradi tega je Evropska komisija aprila že sprožila pravni postopek proti Madžarski, saj zakon po njihovem mnenju spodkopava načela akademske svobode in je nezdružljiv z demokratičnimi vrednotami EU-ja.

A. P. J.