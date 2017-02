Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Razlike v kvaliteti izdelkov so odkrili tudi na Madžarskem. Foto: Reuters Vzhodnoevropske države zahtevajo odpravo razlik v kakovosti hrane na trgovskih policah. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poziv Bruslju k odpravi razlik v kakovosti hrane za zahod in vzhod Evrope

Višegrajska skupina s skupnim predlogom

27. februar 2017 ob 18:22

Budimpešta - MMC RTV SLO/Reuters

Madžarska in Slovaška bosta od Evropske komisije zahtevali ukrepe za odpravo dvojnih meril pri kakovosti prehrambnih izdelkov pod isto blagovno znamko za prodajo na trgih v vzhodni in zahodni Evropi.

Madžarsko kmetijsko ministrstvo je sporočilo, da bodo predlog za ukrepanje podali na zasedanju ministrov Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, ki bo potekalo 6. marca. V Budimpešti so tudi pozdravili slovaški predlog, da bi države Višegrajske skupine - Češka, Madžarska, Poljska in Slovaška - kmalu organizirale srečanje na to temo.

Češki premier Bohuslav Sobotka je že napovedal, da bodo premierji Višegrajske skupine o kvaliteti prehrambnih izdelkov razpravljali že ta četrtek na vrhu v Varšavi. Po njegovih besedah omenjeni problem potrebuje evropsko rešitev, pri čemer mora biti vključena tudi Evropska komisija.

Nekatere države v srednji in vzhodni Evropi so v preteklih tednih že pozvale EU k prepovedi uporabe slabših sestavin pod isto blagovno znamko na nekaterih evropskih trgih. Omenjena praksa sicer ni nezakonita, saj evropska zakonodaja dopušča prodajo različnih izdelkov pod enakimi blagovnimi znamkami, dokler so na embalaži navedene vse sestavine.

"Češka ne bo kanta za smeti"

Prejšnji teden so se slovaški inšpektorji odpravili v trgovine in nakupili 22 izdelkov. "Kupili smo enake izdelke istih blagovnih znamk, ki jih prodajajo na Slovaškem in v Avstriji," je povedal Jozef Bireš s slovaškega urada za varno hrano. Analiza je pokazala, da je polovica izdelkov, ki so jih kupili v slovaških trgovinah občutno slabše kakovosti od tistih z avstrijskih trgovskih polici

"Potrošnik ne pričakuje, da bo v enakem izdelku več umetnih barvil, sladil in aditivov ter manjši delež mesa," je bila jasna slovaška kmetijska ministrica Gabriela Matečna.

Sledil je tudi odziv Češke, ki je multinacionalkam, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane in pijače, sporočila, da ne bo več evropska kanta za smeti.

Na enak problem so naleteli v trgovinah na Madžarskem, kjer so inšpektorji pri 24 domnevno identičnih izdelkih odkrili bistvene razlike v okusu, vonju in sestavi. "Ista prehranska podjetja in trgovine v Avstriji proizvajajo in prodajajo kakovostnejše izdelke istih blagovnih znamk kot na Madžarskem," je pojasnil vodja kabineta madžarskega premierja Janos Lazar.

"Madžari nočejo pojasnil in izgovorov, hočejo pošteno in enako obravnavo. Pri hrani nočejo dvojnih standardov," je nato sporočil še Robert Zsigo z madžarskega kmetijskega ministrstva.

G. V.