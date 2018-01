Pravobranilec ECJ-ja: Istospolni partnerji državljanov EU-ja imajo pravico do bivanja v Uniji

ECJ bo razsojal o primeru romunskega para

11. januar 2018 ob 15:29

Bruselj - MMC RTV SLO

Pravobranilec Sodišča EU-ja je podal mnenje, da ima romunski državljan pravico do bivanja s svojim partnerjem iz ZDA v Romuniji, čeprav moška, ki sta se poročila v Belgiji, svojega zakona v Romuniji ne moreta uveljavljati.

Države Evropske unije morajo priznati pravico partnerjev do bivanja v državah, tudi če te ne dovoljujejo porok istospolnih partnerjev, je po poročanju BBC-ja sporočil pravobranilec Sodišča EU-ja (ECJ) Melchior Wathelet. Po evropski zakonodaji se namreč nedržavljan EU-ja lahko svojemu partnerju iz EU-ja pridruži v državi, kjer ta državljan prebiva.

Adrian Coman iz Romunije in Clai Hamilton iz ZDA sta se leta 2010 poročila v Bruslju, saj poroke istospolnih partnerjev v Romuniji niso dovoljene. Romunske oblasti so nato prošnjo za bivanje v Romuniji Hamiltonu zavrnile z obrazložitvijo, da ne more biti priznan kot partner državljana EU-ja, saj romunska zakonodaja prepoveduje poroke istospolnih partnerjev.

Par se je na odločitev pritožil na podlagi pravice do prepovedi diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti, romunsko ustavno sodišče pa je primer predalo Sodišču Eevropske unije. "Čeprav lahko države članice po lastni presoji dovolijo poroko med osebami istega spola ali ne, ne smejo ovirati svobode prebivanja državljana EU-ja s tem, danjegovemu istospolnemu partnerju z območja zunaj EU-ja zavrnejo pravico do stalnega prebivališča na svojem ozemlju," je v svojem mnenju poudaril Wathelet.

Izraz "zakonec" vključuje tudi istospolne partnerje

Pravobranilec Sodišča EU-ja je ob tem spomnil, da izraz zakonec vključuje tudi istospolne partnerje. Dejal je, da se izraz nanaša na "razmerje na podlagi zakonske zveze" in se ne nanaša na spol vpletenih ter ne zadeva kraja sklenitve pogodbe o zakonski zvezi.

Izraženo mnenje pravobranilca pred uradnim sojenjem sicer ni zavezujoče, vendar ga sodniki ECJ-ja večinoma upoštevajo. Sodišče EU-ja sicer s svojo razsodbo ne bo neposredno odločilo o sporu, romunsko sodišče bo svojo neodvisno odločitev sporočilo po odločitvi evropskega sodišča, še poroča BBC.

Poroka oz. sklenitev partnerske zveze po EU-ju

Poroke istospolnih partnerjev so zakonite v Belgiji, na Danskem, Finskem, v Franciji, Nemčiji, Irski, Luksemburgu, na Nizozemskem, Portugalskem, v Španiji, na Švedskem in v Veliki Britaniji, razen na Severnem Irskem. Sklepanje partnerskih zvez oz. registracija partnerske skupnosti s podobnimi pravicami kot pri poroki je dovoljena v Avstriji, Cipru, Grčiji, na Hrvaškem, Madžarskem, v Italiji, na Malti in v Sloveniji.

Na Češkem in v Estoniji lahko istospolni partnerji sklenejo partnersko zvezo z omejenimi pravicami, v Bolgariji, Litvi, Latviji, na Poljskem, v Romuniji in na Slovaškem pa zakonodaja istospolne partnerske zveze prepoveduje.

J. R.