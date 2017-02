Pred obalo Libije in Sicilije rešili 1.600 prebežnikov

Največ prebežnikov prihaja v EU iz Libije

4. februar 2017 ob 14:15

Rim - MMC RTV SLO/STA

Medtem ko so voditelji držav EU-ja na Malti razpravljali o omejevanju nezakonitih migracij iz Libije v Evropo, so v 13 reševalnih akcijah na Siciliji in pred obalo Libije v dveh dneh rešili okoli 1.600 ljudi.

Davi so pri Siciliji rešili 300 prebežnikov, v petek pa pred obalo Libije okoli 1.300. Po navedbah Zdravnikov brez meja so bili priča pravi mori. V organizaciji so zelo kritični do sklepov vrha na Malti, na katerem so se voditelji dogovorili, da bodo države okrepile podporo libijski obalni straži in okrepile boj proti tihotapcem, hkrati pa bodo zagotovili ustrezne zmogljivosti za ustrezen sprejem prebežnikov v Libiji. Človekoljubne organizacije so do tega zelo kritične, saj so razmere po njihovih podatkih v tej afriški državi zelo kaotične in za prebežnike ne more poskrbeti ustrezno.

"Na vrhu EU-ja je postalo jasno, da je EU pripravljen žrtvovati na tisoč pomoči potrebnih moških, žensk in otrok, da bi jim preprečil, da bi dosegli evropsko obalo," so sporočili. Po besedah njihovega predstavnika v Amsterdamu Arjana Hehenkampa preživeli prebežniki poročajo o stradanju, zastraševanju in zlorabah v libijskih taboriščih.

Prek osrednje sredozemske poti in Libije je lani v EU prišlo več kot 180.000 prebežnikov, 4.500 jih je na poti umrlo.

K. T.