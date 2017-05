Predlog v Berlinu: Velika Britanija naj plačuje za dostop do enotnega trga

Na ministrstvu ne komentirajo poročanja Focusa

6. maj 2017 ob 14:31

Berlin - MMC RTV SLO/Reuters

Poročilo nemškega finančnega ministrstva predlaga, naj ima Velika Britanija po izstopu iz EU-ja dostop do enotnega trga Unije v zameno za plačilo. Brexit naj bi imel sicer resne posledice za nemško gospodarstvo, piše v poročilu.

35-stransko poročilo finančnega ministrstva o morebitnih stroških izstopa Velika Britanije iz Unije za Nemčijo navaja nemški časopis Focus. Brexit naj bi pomenil tveganje "resnih posledic za gospodarstvo in stabilnost", učinki pa naj bi bili "še posebej vidni v realnem sektorju".

Uslužbenci na ministrstvu so izračunali, da bi moral Berlin plačati dodatnih 4,5 milijarde evrov letno v proračun EU-ja zaradi odhoda Velike Britanije. Da bi omilili te stroške, so dobili idejo, da bi Veliki Britaniji zaračunavali dostop do enotnega trga.

Predstavnik finančnega ministrstva sicer ni želel komentirati navedb v Focusu, poroča Reuters.

B. V.