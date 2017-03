Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Poljski evropski poslanec je bil že večkrat kaznovan zaradi neprimernosti svojih izjav. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Preiskava proti žaljivemu evroposlancu, ki meni, da so ženske šibkejše in manj inteligentne

To ni prvi tovrstni incident

3. marec 2017 ob 12:58

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Po ostrih kritikah je Evropski parlament začel preiskavo poljskega poslanca Janusza Korwina - Mikkeja zaradi suma sovražnega govora, saj je med parlamentarno razpravo dejal, da so ženske šibkejše, manjše in manj inteligentne od moških, zato bi morale biti manj plačane kot oni.

Njegova izjava je osupnila evropske poslance in izzvala ostre kritike na družabnih omrežjih. Evropski poslanci so pozvali k ustreznim ukrepom proti njemu, sicer vodji konservativne evroskeptične poljske stranke Korwin, v Evropskem parlamentu pa nastopa kot samostojni poslanec.

"Tovrstne izjave so v nasprotju s temeljnim načelom parlamenta o enakosti spolov," je poudaril vodja skupine socialistov in demokratov (S & D) v Evropskem parlamentu Gianni Pittella.

Na njegovo izjavo se je v Ljubljani odzval tudi Jean-Claude Juncker, na katerega je vprašanje o tem naslovila ena izmed udeleženk razprave o prihodnosti Evropske unije, na kateri je Juncker sodeloval v Ljubljani skupaj s slovenskim premierjem Mirom Cerarjem. "Nisem odgovoren za stvari, ki so izrečene v Evropskem parlamentu, ker sem predstavnik Evropske komisije. Ampak ne glede na to, bom izrekel mnenje: to je nesprejemljivo. Ne razumem, da lahko leta 2017 še vedno kdo žali na tak način. To je žalitev."

Če bodo odločili, da je poslanec kriv, mu grozijo denarna kazen, začasen odvzem glasovalnih pravic in prepoved sodelovanja v dejavnostih parlamenta. To ni prvič, da je izrekel sporne izjave. Evropski parlament ga je zaradi tega kaznoval že večkrat, nazadnje julija lani, ko je množični prihod prebežnikov v Evropo primerjal z "razlitjem fekalij". Kazen: od plače so mu odtegnili plačilo za deset dni, to je 3060 evrov, pet dni pa ni smel sodelovati v dejavnostih parlamenta.

K. T.