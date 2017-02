Pridelovalci terana pri Hoganu z informacijo o ponarejeni dokumentaciji

Predstavili bodo pomen terana za Kras

28. februar 2017 ob 09:00

zadnji poseg: 28. februar 2017 ob 14:52

Bruselj

Proizvajalci terana so komisarju za kmetijstvo Philu Hoganu predstavili informacijo o ponarejeni hrvaški dokumentaciji, ki je bila za komisijo nova. Pritožba roma tudi na Olaf.

Sestanek proizvajalcev terana in komisarja Hogana je trajal uro in pol. "Res nad pričakovanji. Komisar nas je sprejel in nas poslušal uro in pol," je srečanje opisal predsednik civilne iniciative za zaščito terana Marjan Colja.

Komisar je po besedah Colje povedal svojo plat zgodbe, a na koncu so imeli vsi možnost povedati argumente, pri čemer so predstavili tudi nekaj dejstev, ki jih komisija ni vedela. "Gre predvsem za hrvaško dokumentacijo, ki je v nekaterih delih ponarejena, in moram reči, da je bila to neka nova informacija za komisijo," je dejal.

Proizvajalci terana se bodo sicer po navedbah Colje pritožili tudi pri evropskem uradu za boj proti goljufijam Olaf. Prav tako se bodo intenzivno nadaljevale priprave na tožbo proti Evropski komisiji na Sodišču EU-ja.

A Colja poudarja, da so občutki dobri. "Debata je bila res konstruktivna in pozitivna," je izpostavil. A po drugi strani meni, da to verjetno ne bo ustavilo postopka sprejemanja delegiranega akta za odobritev izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran kot sorte grozdja pri označevanju vina Hrvatska Istra.

Civilna iniciativa bi rada obranila pridobljene pravice

V Bruselj se je zaradi spora o imenu teran v nedeljo odpravilo približno 50 predstavnikov Civilne iniciative za spoštovanje zaščite vina teran. Poleg Hogana so se sešli tudi z evropsko komisarko iz Slovenije Violeto Bulc, generalnim sekretarjem evropskega združenja kmetov in zadrug Copa-Cogece Pekko Pesonenom in s slovenskimi evropskimi poslanci.

Za ohranitev celovite zaščite vina teran si bo prizadeval tudi kmetijski minister Dejan Židan, ki se bo sešel s predsednikom kmetijskega odbora v Evropskem parlamentu Czeslawom Adamom Siekierskim in z njegovim podpredsednikom Paolom De Castrom.

Sa. J., A. Č.