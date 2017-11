Razkol v nemški vladi zaradi odobritve strupenega herbicida

EU odobril uporabo glifosata za prehodno obdobje petih let

28. november 2017 ob 20:50

Nemški politični prostor pretresa samovoljno dejanje zveznega ministra za kmetijstvo iz bavarske Krščansko-socialne unije (CDU) Christiana Schmidta, ki je v ponedeljek na lastno pest, brez odobritve vlade, glasoval za petletno podaljšanje uporabe herbicida glifosat, za katerega obstajajo domneve, da povzroča raka.

Stališče Ministrstva za okolje, ki ga vodi ministrica Barbara Hendricks iz Socialdemokratske stranke (SPD), je bilo znano - nadaljnje uporabe spornega herbicida ne podpirajo. V koalicijski pogodbi med CDU in SPD pa jasno piše, da so privolitve na evropski ravni možne le ob popolnem soglasju vlade.

Kmetijski minister Schmidt, ki je koalicijsko pogodbo in s tem zaupanje SPD-ja tik pred morebitnimi pogajanji o sestavi nove vlade prekršil, je v pogovoru za nemško televizijo na vprašanje, zakaj je glasoval tako in ali je za to vedela kanclerka Angela Merkel, odgovoril: "Ministri se lahko odločijo sami. Vse, kar lahko rečem, je, da sem to odločitev sprejel sam. Tako je."

Zahtevajo odstop

Socialdemokrati zahtevajo odstop ministra, ministrica za okolje Hendricksova je dejala, da je privolitev Schmidta za še petletno uporabo nevarnega sredstva v nasprotju z eksplicitno zavrnitvijo pristojnega odbora in da je na potezi Merklova. Ta pa je v odzivu dejala je, da Schmidtove poteze ne odobrava in da se kaj takega ne sme ponoviti.

Zdaj se je izkazalo, da je Schmidt dejanje na lastno pest pripravljal že od poletja, poteza pa ni dobra popotnica v času, ko želita CDU in CSU socialdemokrate na vsak način zvleči v koalicijska pogajanja in v vlado še za prihodnja štiri leta, hkrati pa eden od njihovih ministrov krši vse dogovore med strankami.

EU odobril glifosat

Naj spomnimo: članice Evropske unije so v ponedeljek v Bruslju po številnih spodletelih poskusih le dosegle dogovor o spornem glifosatu in odobrile petletno podaljšanje dovoljenja za uporabo. Veljavno dovoljenje se bo izteklo sredi decembra.

Slovenija je glasovala za, so potrdili na kmetijskem ministrstvu. To je v skladu z usklajenim stališčem ministrstev za kmetijstvo, okolje in zdravje, da je treba glifosat prepovedati, vendar po prehodnem obdobju od treh do petih let za kmetijstvo, da se prilagodi novim razmeram

