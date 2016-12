Renzi junija pričakuje volitve, saj "vladi ne bo uspelo uresničiti glavne naloge"

12. december 2016 ob 16:03,

zadnji poseg: 12. december 2016 ob 19:48

Rim - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Odhajajoči italijanski premier Matteo Renzi je prepričan, da so potrebne čimprejšnje volitve, njegov naslednik Paolo Gentiloni pa je predstavil svojo ministrsko ekipo.

Renzi je odstopil prejšnji teden po porazu na referendumu o ustavnih reformah, ko so volivci glasovali proti ustavnim spremembam in zmanjšanju pooblastil senata. "Upamo, da gremo čim prej na volitve," je dejal na srečanju Demokratske stranke (PD). Nekdanji premier je prepričan, da so nove volitve najprimernejše. Ettore Rosato, vodja poslanske skupine PD-ja, je po srečanju z Gentilonijem dejal, da bodo podprli njegova prizadevanja za oblikovanje nove vlade, a se tudi stranka strinja z Renzijem, da je treba čim prej izpeljati nove volitve.

Renzi nove volitve pričakuje junija

Renzi je prepričan, da Gentiloniju ne bo uspelo uresničiti glavne naloge, doseči dogovora o volilnem sistemu. Kot je pojasnil, bodo namreč poslanci bolj zainteresirani za to, da obdržijo svoje stolčke, kot za sprejetje reforme, ki bi odprla pot volitvam. "Vem, da je to nespoštljivo, a ne pričakujem ničesar drugega," je dejal v pogovoru za časopis Quotidiano Nazionale.

Kljub temu pričakuje, da bodo prihodnje parlamentarne volitve junija 2017, ne glede na volilna pravila. Italijansko ustavno sodišče bo konec januarja po pričakovanjih dopolnilo volilna pravila za spodnji dom parlamenta. "Na prihodnjih volitvah, verjetno v juniju, bomo volili po obstoječem proporcionalnem sistemu za senat in po zakonu za poslansko zbornico, kot ga bo spremenilo ustavno sodišče," je povedal, o svojem nasledniku Gentiloniju pa dodal: "Ima to, kar je treba, dobro mu bo šlo. Želim mu srečo."

V Italiji so trenutno pravila za spodnji in zgornji dom parlamenta različna, kar povečuje možnosti za sporne rezultate. Predsednik Sergio Mattarela je sprejetje enotnega volilnega sistema postavil za glavno nalogo nove vlade.

V vladi številni znani obrazi

Gentiloni je tesni Renzijev sodelavec in je bil zunanji minister v njegovi vladi. Mattarello mu je podelil mandat z namenom, da čim prej oblikuje vlado s polnimi pooblastili. Gentiloni je ponujeno sprejel pogojno, saj je najprej želel v parlamentu preveriti, ali bo zbral zadostno podporo. Po predstavitvi nove vlade predsedniku bo nova ministrska ekipa prisegla, v sredo pa bo o njeni zaupnici odločal še parlament. To bo 66. italijanska vlada po drugi svetovni vojni.

V 19-članski ministrski ekipi so številni znani obrazi, ki so že bili v Renzijevi vladi. Na položaju ministrstva za gospodarstvo ostaja Pier Carlo Padoan, čeprav se je pod njegovim dozdajšnjim vodenjem ministrstva v zadnjih dneh močno zaostrila kriza z italijansko banko Monte dei Paschi di Siena. Dozdajšnji notranji minister Angelino Alfano, vodja koalicijskega NCD-ja, bo v novi vladi presedlal na položaj zunanjega ministra. Na mesto notranjega ministra bo prišel Marco Minniti. Na svojih položajih ostajajo pravosodni minister Andrea Orlando, obrambna ministrica Roberta Pinotti, minister za industrijo Carlo Calenda in minister za kmetijstvo Maurizio Martina.

