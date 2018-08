"Reševanje interneta" na Prešernovem trgu

Protest proti reformi evropske avtorske zakonodaje

26. avgust 2018 ob 07:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

V številnih evropskih mestih bodo to nedeljo potekale demonstracije z naslovom Rešimo internet, s katerimi skušajo evropske poslance prepričati, naj zavrnejo predlog nove evropske direktive na področju avtorskega prava.

Evropski poslanci so v Strasbourgu ob koncu julijskega plenarnega zasedanja glasovali o predlogu direktive o zaščiti avtorskih pravic, ki naj bi med drugim uvedla filtriranje avtorskih vsebin in zaračunavanje povezav do novičarskih vsebin.

S tesnim izidom, proti je glasovalo 318 evropskih poslancev, za pa 278, so zavrnili predlog parlamentarnega odbora za pravne zadeve, ki naj bi služil za pogajanja z Evropsko komisijo in Svetom EU-ja glede reforme avtorskega prava na področju EU-ja.

Nova avtorska direktiva bo znova na sporedu v evropskem parlamentu 12. septembra. Evropski poslanci pa bodo lahko takrat dokončno zavrnili predlog odbora za pravne zadeve in predlagali določene spremembe.

Demonstracije na Prešernovem trgu

Z evropskimi demonstracijami, v Ljubljani jih na Prešernovem trgu organizira Piratska stranka, bodo skušali evropske poslance prepričati, da v celoti zavrnejo predlog direktive, kjer sta najbolj sporna 11. in 13. člen.

"To je sicer nujno potrebna reforma, ki pa je bila na žalost že od samega začetka močno pod vplivom založniškega lobija in je posledično napisana predvsem z mislijo na zaščito zaslužkov velikih korporacij, medtem ko nas uporabnike, male avtorje, producente, izvajalce, učitelje, študente, dijake in raziskovalce, prepušča usodi," so zapisali na v Piratski stranki.

Najbolj sporna člena

11. člen bi založnikom medijskih publikacij (npr. izdajateljem novic) omogočil pravico, da zaračunavajo nadomestilo za vsakršno rabo svojih vsebin, četudi gre zgolj za odlomek z objavo povezave do vira (t. i. davek na povezave). Tovrstno nadomestilo so poskušali uvesti v Nemčiji in Španiji, posledice pa so bile precej negativne.

Največ pozornosti je pritegnil 13. člen nove avtorske direktive, ki bi spletiščem, ki imajo veliko uporabniških podatkov (slik, video- in avdioposnetkov …), naložil nadzor in filtriranje vsega delovanja in preverjanje vseh naloženih vsebin, ali morda ne kršijo avtorskih pravic.

Po mnenju nasprotnikov direktive bi to vodilo v obvezno avtomatizirano zaznavo in odstranjevanje vseh vsebin, ki imajo kakršen koli potencial za kršitev avtorskih pravic. Tako bodo lahko povsem neupravičeno odstranjene tudi povsem legalne vsebine.

Kdo je v ozadju?

Organizatorji protestov zato želijo, da bi ohranili medmrežje v sedanji podobi, brez posegov s filtri in novimi davščinami. Za uvedbo le teh pa naj bi stali veliki medijski koncerni, ki želijo tako povečati dobičkonosnost.

"Glavni razlog za to je namenjen izsiljevanju večjih zaslužkov s strani založnikov iz platform, kot sta YouTube in Spotify, na katerih so naložena avtorska dela in do katerih imajo pridržane avtorske pravice. Posledica bo seveda, da boste lahko na te spletne strani naložili le tisto, kar bodo odvetniki korporacij vnaprej dovolili. Kultura se razvija na meji 'legalnega' in vsa avtorska dela so narejena po zavestnem ali nezavestnem navdihu že videnega. Še huje pa se bo pisalo sicer družbeno sprejemljivim, vendar pogosto nelegalnim memom, parodijam, citatom itd. To pomeni stagnacijo in korporativizacijo kulture v najslabšem primeru oz. opustitev interneta kot največjega spodbujevalca razvoja v zgodovini, ki obstane le kot globalni digitalni reklamni pano, v najboljšem primeru," so zapisali Pirati.

Na drugi strani pa zagovorniki nove avtorske direktive med argumenti za sprejetje nenehno navajajo, da za nasprotovanjem direktivi stojijo največji medmrežni velilkani, kot sta denimo Google ali Facebook.

Gregor Cerar