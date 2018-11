Rim in Bruselj skušata zbližati stališča do italijanskega proračuna

Drugi največji javni dolg v EU-ju

24. november 2018 ob 23:42

Rim - MMC RTV SLO, STA

Delovne večerje so se poleg Junckerja in Conteja udeležili še podpredsednik komisije Valdis Dombrovskis, komisar za finančne in gospodarske zadeve Pierre Moscovici ter italijanski finančni minister Giovanni Tria.

Italija in Evropska komisija si bosta v prihodnjih dneh še naprej prizadevali za zbližanje stališč do spornega italijanskega proračunskega načrta za prihodnje leto, pa se glasi sporočilo komisije po srečanju.

Drugi najvišji javni dolg v EU-ju

Evropska komisija je minuli teden potrdila negativno oceno italijanskega proračunskega načrta za prihodnje leto in ocenila, da je utemeljen postopek zaradi prekomernega javnega dolga, ki v skrajnem primeru predvideva finančno kazen. Italijanski javni dolg je za grškim drugi najvišji v EU-ju in eden najvišjih na svetu. Tako visok dolg terja fiskalno previdnost, ne pa dodatnega zadolževanja, ki ga načrtuje italijanska vlada, je bil pred dnevi v Bruslju kritičen Dombrovskis.

Tretje največje gospodarstvo v območju evra je lani beležilo javni dolg v vrednosti 131,2 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar je po bruseljskih izračunih 37.000 evrov na prebivalca. Tudi v prihodnjih dveh letih se dolg naj ne bi zmanjšal.

Komisija doslej postopka proti Italiji kljub previsokemu dolgu ni sprožila, ker javnofinančni primanjkljaj ni bil previsok in ker je bila država pretežno skladna s strukturnimi cilji v preventivni fazi procesa spremljanja javnih financ članic. Po načrtih nove vlade pa ni več tako. Evropska proračunska pravila, opredeljena v paktu za stabilnost in rast, določajo, da dolg ne sme preseči 60 odstotkov BDP-ja.

Rim vztraja pri krepitvi porabe

Italijanska vlada, ki jo sestavljata skrajno desna Liga in evroskeptično Gibanje petih zvezd, vztraja pri krepitvi porabe kot načinu za nujen vnovičen zagon gospodarske rasti in spopad s socialnimi neenakostmi, ter poziva k prožnosti zaradi izjemnih okoliščin, kot so smrtonosne vremenske ujme in zrušenje viadukta v Genovi.