RTL: Hrvaška pripravljena priznati večji del razsodbe, a v dvostranskem dogovoru..

Išče boljši položaj za ribiče

10. januar 2018 ob 07:31,

zadnji poseg: 10. januar 2018 ob 11:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Hrvaška naj bi bila pripravljena poslušati Bruselj in priznati večji del arbitražne razsodbe o meji, a v okviru dvostranskega dogovora, poroča hrvaški medij RTL. Kazni za hrvaške ribiče medtem (še) ni.

Hrvaška naj bi si premislila, potem ko je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker po pogovorih s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem v ponedeljek dejal, da je arbitraža dejstvo in da jo je treba uveljaviti na najboljši možen način ter da med stranema ni velikih razlik, poročanje RTL-a povzema Radio Slovenija.

V Bruslju se sicer omenja možnost, da bi lahko Juncker še ta mesec premierja Slovenije in Hrvaške povabil na sestanek o uresničitvi arbitražne odločbe. Po oceni hrvaških ribičev bi se Hrvaška lahko zavzela za spremembo maloobmejnega sporazuma, ki določa, da lahko v slovenskih vodah ribari do 25 hrvaških ribiških ladij na dan; enako sporazum določa za slovenske ribiče v hrvaških vodah.

Kazni za hrvaške ribiče (še) ni

Hrvaški minister za kmetijstvo Tomislav Tolušić je danes izjavil, da za zdaj niso prejeli še nobene od napovedanih slovenskih kazni za hrvaške ribiče, ki so lovili v Piranskem zalivu, potem ko je Slovenija uveljavila arbitražno odločbo. Tolušić je davi za hrvaški radio povedal, da niti ni razlogov za kaznovanje hrvaških ribičev v Piranskem zalivu, posebej pa ne zaradi nezakonitega ribolova.

"Če bi hoteli govoriti o nezakonitem ribolovu, bi bilo treba ribiško ladjo ustaviti in pregledati, kaj je ribič ulovil, tako da to sploh ne pride v poštev. Nekakšen nezakonit prehod meje pa je v sferi dnevnopolitičnih zgodb in prerekanj," je izjavil Tolušić in večkrat ponovil, da bo Hrvaška zaščitila svoje ribiče.

Menil je, da so napovedane kazni "preizkusni baloni" ter ponovil, da bi Slovenija morala pošiljati kazni za hrvaške ribiče po uradni poti preko hrvaškega ministrstva za pravosodje. Obenem je dejal, da ima tudi hrvaška policija posnetke prekrškov slovenskih ribičev v Piranskem zalivu, a da ne bo vlekla enostranskih potez.

Na slovenski strani naj sicer še ne bi bila izrečena nobena kazen, bo pa kmalu, je STA izvedela neuradno.

Tolušić je sicer izpostavil še, da v Piranskem zalivu ni nobene vojaške ladje ter da ribiči lovijo brez incidentov. Ocenil je, da so hrvaški ribiči izpostavljeni psihološkem pritisku zaradi srečanj s slovensko policijo, ter pozval k umirjanju napetosti.

Ocenil je še, da bi bilo stanje v Piranskem zalivu "bolj normalno" in bi se vse prej uredilo, če se ne bi bližale slovenske parlamentarne volitve.

Med drugim je dejal, da bi Slovenija morala spremeniti vrsto zakonov, ki se nanašajo na njene morske meje, epikontinentalni pas in teritorialno morje, a tega ne počne, temveč spreminja zakone v Piranskem zalivu, kar je to zanimivo za dnevnopolitične namene. Če Slovenija želi implementirati arbitražno sodbo, lahko začne s kopensko mejo, je povedal.

Tudi on je sicer ponovil znano stališče, da Hrvaška ne priznava arbitražne sodbe, ker da je nepovratno kontaminirana.

Tromblon odpovedal regato

Vukovarski veteran Petar Janjić - Tromblon ne bo organiziral nobene akcije v Piranskem zalivu. To je potrdil za hrvaški novičarski portal index.hr, z obrazložitvijo,da je "bolan in ne more več". Omenil je, da ne želi več biti v stiku z mediji niti brati komentarjev o sebi v medijih.

Janjić je v ponedeljek napovedal, da bo 3. februarja organiziral "regato za razum" sredi Piranskega zaliva, a njegova pobuda ni naletela na širšo podporo.