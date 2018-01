Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Versopolis je evropska pesniška platforma. Foto: versopolis.com Poleg tega Versopolis izdaja tudi elektronske knjige in ima še veliko načrtov za širjenje dejavnosti, od bloganja, vloganja do priprave podcastov. Foto: Promocijsko gradivo Sorodne novice Dnevi poezije in vina v duhu odprtega pisma zaprti Evropi Dodaj v

S poezijo do povezovanja, razvoja in dvigovanja diskurza

Mednarodna pesniška platforma Versopolis

13. januar 2018 ob 09:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Danes smo priča padcu diskurza, ta se omejuje na 160 tipkanih znakov ali celo manj. Prav v tem času je zato izjemno pomembno, da poezija dobi glas in prostor ter se prav z njeno pomočjo diskurz ponovno dvigne," razmišlja Anja Kovač iz založbe Beletrina, ki že 18 let organizira mednarodni pesniški festival Dnevi poezije in vina.

Založba je s podporo Evropske komisije zagnala mednarodni projekt Versopolis, edinstveno literarno platformo za poezijo, ki v ospredje postavlja ustvarjalnost in mednarodno povezovanje. Na njej že četrto leto svojo poezijo objavlja zdaj že 179 pesnikov, ki pišejo v 32 različnih evropskih jezikih.

Versopolis je evropska pesniška platforma, ki jo podpira program Ustvarjalna Evropa že četrto leto zapored. Letos je v platformo vključenih 14 mednarodnih literarnih festivalov iz različnih evropskih držav, ki vsako leto gostijo najrazličnejše pesnike in pisatelje z vsega sveta. Anja Kovač iz Založbe Beletrina: »Namen platforme Versopolis je promocija mladih evropskih pesnikov, ki so morda že znani in uveljavljeni v svojih domačih državah, ni pa se jim še uspelo prebiti na mednarodno prizorišče. Zato je v okviru platforme zelo pomemben program mobilnosti, ki finančno in tudi organizacijsko podpira obiske teh mladih pesnikov na vključenih festivalih. Trenutno baza vključuje 179 pesnikov, predlagali so jih festivali sami, in vsi ti pesniki vsako leto obiščejo različne festivale. Ob tem pa tudi poskrbimo za prevode njihove poezije v tuje jezike, kar je zelo pomembno.»

Vsak pesnik, ki obišče posamezen festival, prejme knjižico s svojimi pesmimi, ki izide v treh jezikih: v izvirnem jeziku, v angleščini in v slovenščini. To je pomemben pripomoček za razumevanje pesnika in poezije, omogoča pa tudi odpiranje novih vrat za naprej. S prevodi pesmi v angleščino se pesniku odprejo vrata tudi na druga tržišča.

Versopolis pa ni le platforma, pač pa tudi spletna revija, Evropska revija za poezijo, knjige in kulturo na www.versopolis.com. Ureja jo tričlanski mednarodni uredniški odbor, ki izbira aktualne teme, te se dotikajo tudi pesniškega sveta. Vključeni pesniki zato lahko pišejo tudi za spletno revijo. Želijo, da bi revija zaživela sama zase, in obstala tudi zatem, ko se bo evropska finančna podpora v programu Ustvarjalna Evropa morda iztekla. »Prav zato gradimo občinstvo te revije in jih skušamo nagovoriti s čim bolj zanimivimi in aktualnimi temami. Vsak dan v tednu je na spletni strani na voljo novo besedilo in sicer lahko bralci berejo vse od člankov, intervjujev, recenzij in potopisov. V posebni rubriki »Teden pred festivalom«, navezani na vključene festivale, pa gostimo urednika posamezne države, ki piše o temah, še posebej pomembnih zanje. Na tak način dosežemo tudi posebno ciljano občinstvo znotraj teh držav,» še dodaja Anja Kovač. Poleg tega Versopolis izdaja tudi elektronske knjige in ima še veliko načrtov za širjenje dejavnosti, od bloganja, vloganja do priprave podcastov.

Platforme spadajo med največje evropske projekte, ki prejmejo največji delež financiranja. Program Ustvarjalna Evropa sofinancira do 80 % celotne vrednosti projekta. Za četrto leto Versopolisa ta subvencija znaša skoraj pol milijona evrov, celoten projekt pa je vreden skoraj 600 000 evrov. »Subvencija se namreč razdeli med vse sodelujoče člane, vse festivale in ostale dejavnosti, tudi za revijo. Manjkajočih 20 % denarja pa moramo zagotoviti sami, kar je velik izziv. Lahko pa zagotovo rečemo, da brez evropske subvencije ne bi mogli začeti tega projekta, zato je subvencija kar pomemben dejavnik.» Versopolis je ena od skupno trinajstih podprtih evropskih platform.

