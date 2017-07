Slovenija najverjetneje izgubila pri teranu. Sledi tožba Komisije?

Ocenite to novico!

Odlog predlagal Bogovič

11. julij 2017 ob 10:05

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Kmetijski odbor Evropskega parlamenta je zavrnil slovenski predlog, da bi se za dva meseca podaljšal rok za ugovor proti aktu, ki Hrvaški dovoljuje uporabo imena teran.

Dvomesečni odlog je predlagal evropski poslanec Franc Bogovič, ki je predstavil znana slovenska stališča proti delegiranemu aktu, pri čemer je protestiral, ker ni mogel govoriti v slovenščini. V razpravi ni sodeloval noben drug evropski poslanec iz Slovenije.

Predstavnik Evropske komisije Joao Onofre je orisal dobro znana stališča komisije, trije evropski poslanci iz Hrvaške - Marijana Petir, Ivan Jakovčić in Tonino Picula - pa so predstavili stališča svoje države in pozvali k zavrnitvi podaljšanja.

Po kratki razpravi, v kateri so prevladovali hrvaški poslanci, je parlamentarni odbor predlog zavrnil s 26 glasovi proti; pet glasov je bilo za podaljšanje. Možnosti za ugovor v okviru te institucije tako ni več.

Teran naj bi bil sicer na dnevnem redu zasedanja kmetijskih ministrov EU-ja prihodnji ponedeljek ali torek, vendar je malo verjetno, da bo Slovenija dobila super kvalificirano večino med članicam oz. 72-odstotno podporo.