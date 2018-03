Slovenija pismo o tožbi proti Hrvaški predala Evropski komisiji

V njem so konkretne kršitve evropskega prava

16. marec 2018 ob 08:29,

zadnji poseg: 16. marec 2018 ob 10:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenija je Evropski komisiji izročila pismo v zvezi s tožbo proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne odločbe o meji. Vsebina pisma je zaupna.

Slovenski veleposlanik pri EU-ju Janez Lenarčič je pismo predal novi vodji kabineta predsednika komisije Clari Martinez Alberola. S predajo tega pisma, posredovanega na podlagi 259. člena lizbonske pogodbe, je začel formalno teči tudi trimesečni rok, da se komisija odloči, ali bo primer prevzela sama.

Odhajajoča vlada Mira Cerarja je to pismo sprejela v sredo na svoji zadnji redni seji pred odstopom premierja. Sprejela je tudi zavezo, da vlada v imenu Slovenije vloži tožbo proti Hrvaški pred Sodiščem EU-ja, če tega ne bo storila komisija in če bo Hrvaška še naprej zavračala implementacijo odločbe.

Vsebina pisma za zdaj ostaja zaupne narave. Po do zdaj razkritih informacijah naj bi vsebovalo konkretne kršitve evropskega prava, ki se dogajajo zaradi hrvaškega zavračanja arbitražne sodbe o meji med državama, s tem pa tudi vse elemente tožbe. Po neuradnih informacijah naj bi z vsemi prilogami presegalo sto strani.

Pismo so prejšnji četrtek na zaprti seji soglasno podprli tudi člani parlamentarnega odbora za zunanjo politiko. Cerar je takrat povedal, da so pismo skupaj z zunanjim ministrstvom pripravljali ugledni visoko usposobljeni domači in tuji pravni strokovnjaki. "Gre za pismo, ki je tudi pravno zelo dobro domišljeno," je dodal.

A. S.