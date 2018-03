Slovenija se ne bo pridružila članicam EU-ja in ZDA pri izgonu ruskih diplomatov

Slovenija ne načrtuje izgona ruskih diplomatov

26. marec 2018 ob 15:56,

zadnji poseg: 26. marec 2018 ob 17:14

Bruselj,Washington - MMC RTV SLO, STA

14 članic EU-ja, ZDA, Kanada in Ukrajina bodo zaradi domnevne vpletenosti Rusije v napad z živčnim plinom v Veliki Britaniji izgnale ruske diplomate. Slovenija podobnega ukrepa ne načrtuje.

Nemčija, Francija in Poljska so vsaka napovedale izgon štirih ruskih diplomatov. Po dva diplomata bosta izgnali tudi Italija in Danska, med drugimi državami pa so se ukrepu pridružile tudi baltske države, Litva (izgon treh diplomatov), Latvija in Estonija (izgon po enega diplomata).Tri diplomate bo izgnala Češka, dva Nizozemska, po enega Finska, Švedska in Hrvaška.

Po besedah predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska se je za izgon ruskih diplomatov odločilo skupaj 14 članic Unije. Kot je poudaril, je to "neposredna posledica odločitve Evropskega sveta prejšnji teden, da se skupaj odzovemo na dejanja Rusije", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Britanska premierka Theresa May je prejšnji teden preostale voditelje članic EU-ja na vrhu v Bruslju pozvala k solidarnosti, temu pozivu pa se je za zdaj odzvala polovica članic.

Slovenija ne načrtuje izgona

Na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve so nam sporočili, da je uradno stališče Slovenije za zdaj takšno, kot ga je ob nedavnem dvodnevnem zasedanju Evropskega sveta in vrha držav evroobmočja v Bruslju predstavil premier, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar. Med drugim je tako dejal, da "Slovenija za zdaj ne načrtuje izgona ruskih diplomatov oziroma podobnih ukrepov".

Zunanji minister Karl Erjavec, ki opravlja tekoče posle, je medtem v DZ-ju, kjer se je udeležil seje ustavne komisije DZ-ja, novinarjem povedal, da je še prezgodaj odgovoriti, kako bo ravnala Slovenija v primeru napada z živčnim strupom v Salisburyju v Veliki Britaniji 4. marca. "Mi se držimo stališča, ki je bilo sprejeto na Evropskem svetu, da je pač treba ugotoviti, kaj se je pravzaprav zgodilo," je povedal Erjavec. Po njegovih napovedih bo v četrtek to zadevo gotovo obravnavala vlada.

Maas: Indici kažejo na Rusijo

Nemški zunanji minister Heiko Maas je povedal, da odločitve niso sprejeli zlahka. "Vendar dejstva in indici kažejo na Rusijo. Ruska vlada doslej ni odgovorila na nobeno izmed odprtih vprašanj in ni pokazala pripravljenosti, da bi odigrala konstruktivno vlogo pri razjasnitvi napada," je povedal Maas in dodal, da je izgon ruskih diplomatov "tudi znak solidarnosti z Veliko Britanijo".

Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian je opozoril, da je bil napad v Salisburyju "velika grožnja naši kolektivni varnosti in mednarodnemu pravu". Tudi Francija se je tem ukrepom pridružila "iz solidarnosti z našimi britanskimi partnerji".

Ruski diplomati bodo imeli za odhod sedem dni časa. Izgonu ruskih diplomatov se je pridružila tudi Ukrajina. Kot je napovedal ukrajinski predsednik Petro Porošenko, jih bo moralo državo zapustiti 13.

Diplomate izganjajo tudi ZDA

Za izgon ruskih diplomatov so se odločile tudi ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je odredil izgon 60 ruskih diplomatov, ki so obtoženi vohunjenja, in zaprtje ruskega konzulata v Seattlu, ker naj bi bil v središču vohunskih dejavnosti proti pristanišču za vojaške podmornice in letalskemu podjetju Boeing.

"ZDA so se za te ukrepe odločile skupaj z Natovimi zavezniki in partnerji po svetu kot odgovor na rusko uporabo vojaškega kemičnega orožja na tleh Združenega kraljestva, kar je bilo le zadnje v vrsti podobnih dejanj destabilizacije po svetu," je sporočila Bela hiša. Dodali so, da so ZDA zaradi tega zdaj varnejše, ker so ruske zmogljivosti za vohunjenje in tajne operacije, ki ogrožajo nacionalno varnost, zmanjšane.

Tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Heather Nauert je Rusijo celo obtožila poskusa umora nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegove hčerke v angleškem Salisburyju, ki je ogrozil številna nedolžna življenja in resno poškodoval tri ljudi, vključno s policistom. "ZDA pozivajo Rusijo, naj sprejme odgovornost za svoja dejanja in pokaže svetu, da je kot stalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov sposobna uresničevanja svojih mednarodnih zavez in odgovornosti za mednarodni mir in varnost," je še dejala Heather Nauert.

Po navedbah visokih predstavnikov ameriške administracije bo moralo ZDA zapustiti 48 "znanih obveščevalcev" na ruskem konzulatu v Seattlu in še 12 drugih na ruski misiji pri Združenih narodih. ZDA bodo morali zapustiti v naslednjih sedmih dneh, še poroča AFP.

Povračilni ukrep Moskve bo "simetričen"

Iz ruskega zunanjega ministrstva sporočajo, da bo njihov povračilni ukrep "simetričen". Med drugim bo Rusija izgnala najmanj 60 pripadnikov ameriškega diplomatskega osebja.

Pri izgonu ruskih diplomatov gre za odziv na napad z živčnim strupom na Skripala in njegovo hčer Julijo v Salisburyju 4. marca, v katerega naj bi bila po navedbah Londona vpletena Moskva. Ta sicer vsakršno vpletenost v ta napad zanika.

B. V.