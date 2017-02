Sloveniji še dva opomina iz Bruslja

Ena direktiva naj bi bila kmalu prenesena

15. februar 2017 ob 13:42

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropska komisija je Sloveniji in še nekaterim drugim članicam poslala dva opomina, in sicer zaradi prenosa direktive o napotitvi delavcev in direktive o obveznih revizijah.

Iz komisije so sporočili, da se je med drugim odločila, da Češki, Cipru, Španiji, Hrvaški, Luksemburgu, Portugalski, Romuniji, Švedski in Sloveniji pošlje drugi opomin oz. obrazloženo mnenje, ker je te države še niso obvestile o popolnem prenosu direktive o napotitvi delavcev na delo v svojo nacionalno zakonodajo.

"Direktiva določa ukrepe in nadzorne mehanizme, potrebne za boljše in enotnejše izvajanje, uporabo in izvajanje pravil glede napotitve delavcev v praksi. Zakoni in drugi predpisi držav članic, potrebni za uskladitev z direktivo o izvajanju pravil o napotitvi delavcev, bi morali začeti veljati 18. junija lani in komisija bi morala biti o tem nemudoma obveščena," so zapisali v Bruslju.

V Sloveniji bo sicer DZ v petek glasoval o sprejetju predloga zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki predvideva preprečevanje zlorab na področju napotitve delavcev v tujino.



Zadeve gredo lahko pred Sodišče EU-ja

Prav tako je komisija pozvala Ciper, Estonijo, Hrvaško, Poljsko, Romunijo in Slovenijo, da v celoti izvedejo nova pravila EU-ja o reviziji. Ta določajo pogoje za odobritev in registracijo oseb, ki izvajajo obvezne revizije. Določa tudi pravila o neodvisnosti, nepristranskosti in poklicni etiki, ki veljajo za te osebe, ter okvir za javni nadzor nad njimi.

Obe direktivi bi države morale v nacionalno zakonodajo vnesti že junija lani, in če nacionalni organi v dveh mesecih ne bodo ukrepali, lahko komisija zadevi predloži Sodišču EU-ja.

A. Č.